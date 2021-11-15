Müslüme Yağal 6 gündür aranıyor! 'Kaçırılma' ihtimali araştırılıyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Gizem çözüldü... Kovid testleri neden negatif çıkıyor Aşılar bile değişebilir...Gizem çözüldü... Kovid testleri neden negatif çıkıyor? Aşılar bile değişebilir...#Koronavirüs
Samuray kılıçlı caniye ve ailesine ne olacakSamuray kılıçlı caniye ve ailesine ne olacak?#Fatih Öncü
Meteorolojiden yeni uyarı... İstanbul dahil çok sayıda kentte etkili olacakMeteoroloji'den yeni uyarı... İstanbul dahil çok sayıda kentte etkili olacak#Meteoroloji
Çamlıca Kulesi’nden Cumhurbaşkanı Erdoğanın konutunu görüntülemişlerdi Soruşturmada yeni detaylar…Çamlıca Kulesi’nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu görüntülemişlerdi! Soruşturmada yeni detaylar…#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İçişleri duyurdu... 2 bin 103 personel katılıyor Dev operasyon başlatıldıİçişleri duyurdu... 2 bin 103 personel katılıyor! Dev operasyon başlatıldı#İçişleri Bakanlığı
Merkez yine Çin Yüksek riskli 18 yeni virüsMerkez yine Çin! Yüksek riskli 18 yeni virüs#Koronavirüs
Macronu gizli mesajı:Fransız bayrağını sessizce değiştirdiMacron'u gizli mesajı:Fransız bayrağını sessizce değiştirdi! #FRANSA
Asgari ücrette kritik gün Erdoğan liderliğinde toplanıyorlarAsgari ücrette kritik gün! Erdoğan liderliğinde toplanıyorlar#AK Parti
Salgında yeni aşı müjdesi: Virüsü böyle yenecekSalgında yeni aşı müjdesi: Virüsü böyle yenecek!#Koronavirüs
Akkuyu’daki gerginlik iddiasına ilişkin açıklama geldiAkkuyu’daki 'gerginlik' iddiasına ilişkin açıklama geldi#Akkuyu Nükleer
Borsa İstanbul yine zirvede Rekorla açıldıBorsa İstanbul yine zirvede! Rekorla açıldı#Borsa İstanbul
BBVAdan Garanti Bankasıyla ilgili flaş adımBBVA'dan Garanti Bankası'yla ilgili flaş adım#Son Dakika
Anne-babasının izinde Ada kararını verdi...Anne-babasının izinde! Ada kararını verdi...#Onur Saylak
Portekizde Ronaldoya gecenin şoku Dünya Kupası bileti kaçtı, neler olduğuna inanamadıPortekiz'de Ronaldo'ya gecenin şoku! 'Dünya Kupası' bileti kaçtı, neler olduğuna inanamadı#Ronaldo
Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Hürriyete konuştu: Türkiye altı ayı güçlü geçirdiDünya Bankası Başkan Yardımcısı Hürriyet'e konuştu: Türkiye altı ayı güçlü geçirdi#Anna Bjerde
HABERLERGündem Haberleri

Müslüme Yağal 6 gündür aranıyor! 'Kaçırılma' ihtimali araştırılıyor

#Müslüme Yağal#Mersin#Kayıp

MERSİN'de, 10 Kasım'da kaybolan Sarıkeçili Yörük kızı Müslüme Yağal'ı (3) arama çalışmalarına devam ediliyor. 200 personel, 100 gönüllü, arama kurtarma-kadavra köpekleri, keşif uçağı ve dronlu aramalarda Müslüme'nin henüz izine rastlanmazken, olayın üzerinden 5 gece geçti. 20 kilometrekarelik alandaki aramalarda bulunamayan Müslüme'nin kaçırılma ihtimali üzerine savcılık kararıyla birçok kişinin ifadesine başvuruldu.

Haberin Devamı

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için Gülnar'ın Yanışlı Mahallesi'ne göçen Sarıkeçili Yörükler'den Yağal ailesi, 10 Kasım'da konaklayacakları çadırı kurduktan sonra saat 17.00'de kızlarının kaybolduğunu fark etti. Çadırın önünde oynarken kaybolan Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi. İhbar üzerine jandarma, itfaiye ve AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Bölgedeki arama çalışmaları devam ederken, Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler, 20 kilometrelik alandan fazla bölgeyi tek tek tarıyor. Yakınları Müslüme'den gelecek haberi beklerken; 200 personel, 100 gönüllü, arama kurtarma-kadavra köpekleri ve dron destekli arama çalışmalarında henüz ize rastlanmadı.

ARAMA TARAMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI

Kaymakam Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler, sabahın erken saatlerinde yeniden arama tarama çalışmalarına başladı. Ekipler, sarp dağlık bölgedeki vadi, orman ve dağlık alanda çalışmasını sürdürürken, aramada iz takip ve kokuya duyarlı köpekler de kullanılıyor. Çarşamba gününden bu yana devam eden tarama çalışmalarından sonuç elde edilememesi nedeniyle Müslüme'nin kaçırılma ihtimali üzerinde duruluyor. Soruşturma kapsamında savcılık kararıyla birçok kişinin de ifadesine başvuruluyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Müslüme Yağal#Mersin#Kayıp

BAKMADAN GEÇME!

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum!

#Ozan Orhon
Belarus krizi adım adım geldi

Belarus krizi adım adım geldi

#Belarus
Demet Özdemirden iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

Demet Özdemir'den iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

#Serap Paköz