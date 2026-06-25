Müslüman olan Japonya vatandaşı Yuka Yamasita Mardin’de nikah masasına oturdu

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Nusaybin İlçe Müftülüğü'ne başvurarak İslam dinini kabul etmek istediğini belirten Yuka Yamasita için ihtida merasimi düzenlendi. Nusaybin İlçe Müftüsü Hasan Yeşildal'ın başkanlığında gerçekleştirilen törende Yamasita, şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu ve ‘Rana’ ismini aldı.

HUZUR VE MUTLULUK DİLEĞİ

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Törende konuşan Müftü Hasan Yeşildal, Rana'yı aldığı karardan dolayı tebrik ederek İslam dininin temel esasları hakkında bilgi verdi. İslam'ın barış, merhamet ve kardeşlik dini olduğunu belirten Yeşildal, yeni hayatında sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulundu.

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ÇEŞİTLİ KİTAPLAR HEDİYE EDİLDİ

Merasimin ardından Rana'ya ihtida belgesi ile Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çeşitli kitaplar hediye edildi. İhtida merasiminin ardından Rana ile Mehmet Selçuk Türkoğlu'nun resmi nikahı kıyıldı. Program, dua edilmesi ve iyi dileklerin sunulmasıyla sona erdi.