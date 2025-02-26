×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Muşlu aileler DEM Parti binası önündeki eylemlerine devam etti

Güncelleme Tarihi:

#DEM Parti#Evlat Nöbeti#Terör Örgütü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 13:18

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti. Anne Ayten Koçhan, "DEM Parti ve PKK'dan evlatlarımızı istiyoruz. Evlat hasretine dayanamıyoruz. 9 senedir evlat hasretiyle yaşıyoruz. Evlatlarımızın, ciğerlerimizin peşindeyiz. Oğlum beni duyuyorsan, görüyorsan dön. Yolunuz yol değil. Kaçacak yeriniz kalmadı. Gelip devletinize sığının." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemlerini sürdüren aileler, DEM Parti ve terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Eylemde aileler, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.

Anne Ayten Koçhan, gazetecilere, oğlu için eyleme katıldığını söyledi.

9 yıldır oğlundan haber alamadığını belirten Koçhan, "DEM Parti ve PKK'dan evlatlarımızı istiyoruz. Evlat hasretine dayanamıyoruz. 9 senedir evlat hasretiyle yaşıyoruz. Evlatlarımızın, ciğerlerimizin peşindeyiz. Oğlum beni duyuyorsan, görüyorsan dön. Yolunuz yol değil. Kaçacak yeriniz kalmadı. Gelip devletinize sığının." dedi.

Baba Halit Altun ise "8 yıldır çocuğumun peşindeyim. Nöbetlerimize devam edeceğiz. Onlardan çocuklarımızı istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Bir an evvel çocuklarımızı bize teslim etsinler." diye konuştu.​​​​​​​

Haberle ilgili daha fazlası:
#DEM Parti#Evlat Nöbeti#Terör Örgütü

BAKMADAN GEÇME!