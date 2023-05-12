Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Muslera tüm banka yetkililerinden şikâyetçi

Güncelleme Tarihi:

#BANKA#Dolandırıcı#Muslera
Muslera tüm banka yetkililerinden şikâyetçi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2023 07:00

Fon kurduğunu söyleyerek Galatasaray’lı futbolcuları ve teknik adamları dolandıran banka müdürü Seçil Erzan’dan Muslera da şikâyetçi oldu. Sarı-kırmızılıların kalecisi verdiği paranın 700 bin dolarını geri aldığını kalan 500 bin dolar ve vaat edilen getiriyi alamadığını söyledi.

Haberin Devamı

Özel bir fon kurarak para topladığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan’la ilgili soruşturma genişliyor. Erzan’a para kaptıranlardan Galatasaray’ın kalecisi Nestor Fernando Muslera da avukatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek şikâyet dilekçesi verdi. Muslera, soruşturmayı yürüten Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nda verdiği ifadesinde şunları söyledi: “Erzan beni her aramasında ‘yüksek getirisi olan bir fon olduğunu, bunun kurumsal bir fon olduğunu, Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu bu fonu yönetiyor’ diyerek beni de ikna etti.

‘PARAN GÜVENDE’

1 milyon 200 bin dolar paramı teslim ettim. Erzan, 1.5-2 ay sonra fonun getirisini almaya başlayacağımızı söylemişti. Fakat ödeme yapılmadı. Martta Erzan, ailemle oturduğum eve geldi, ‘Paran güvende’ şeklinde sözler söyledi. Fonun yüzde 35 getirisi olacağını söylemişti. Anaparanın 700 bin dolarını iade etti. Geriye kalan 500 bin dolar ve vaat ettiği parayı kesinlikle alamadım. Bu parayı Seçil Erzan’a bankanın kurumsal bir banka olması nedeniyle ve Hakan Ateş ile Mehmet Aydoğdu gibi isimlere güvenerek verdim. Başta Erzan olmak üzere bütün banka yetkililerinden şikâyetçiyim.” 

Haberle ilgili daha fazlası:
#BANKA#Dolandırıcı#Muslera

BAKMADAN GEÇME!

Sevgi dolu bir aile babası olarak tanınıyordu, sırrı 55 yıl sonra ortaya çıktı... DNA testlerinin üzerinde sonuçla ilgili bir uyarı bulunmuyor

Sevgi dolu bir aile babası olarak tanınıyordu, sırrı 55 yıl sonra ortaya çıktı... 'DNA testlerinin üzerinde sonuçla ilgili bir uyarı bulunmuyor'

#ABD
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden kilomla dalga geçiyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden kilomla dalga geçiyor?

#Kilo Problemi
BİR SORUDAN FAZLASI | Anneler Günü’nde hediye olarak ev eşyası alınır mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Anneler Günü’nde hediye olarak ev eşyası alınır mı?

#Anneler Günü