Müşkülpesent Ne Demek? Müşkülpesent Nedir? Müşkülpesent Tdk Kelime Anlamı

Müşkülpesent kelimesine sıkça rastlıyoruz. Gerek kitaplardan gerekse de günlük sohbette müşkülpesent kelimesi ile karşılaşıyoruz. Ayrıca müşkülpesent kelimesi için TDK sözlüklerinde de bilgi bulabilmek mümkündür. Müşkülpesent kelimesinin 2 tane anlamı vardır. Müşkülpesent kelimesinin kökeni ise Arapça ve Farsçadır.

Müşkülpesent Ne Demek?

Müşkülpesent demek zor beğenen, beğenme konusunda titiz davranan kimsedir. Bir diğer anlamı ise verilen bir iş üzerinde işi yapmaya isteksiz davranmak ayrıca işi yapmamak için her türlü bahaneyi uydurmak, bin dereden su getirmek anlamında kullanılır.

Müşkülpesent Nedir?

Zor beğenen kimseye müşkülpesent denir.

Müşkülpesent kelimesinin Türk Dil Kurumunda anlamı bulunuyor. Türk Dil Kurumu sözlüğünde müşkülpesent için 2 tane anlam belirtilmiştir. Türk Dil Kurumunda müşkülpesent için güç beğenir anlamı yer alır. Bir diğer anlamı ise bir işi yapmamak için her türlü bahane uyduran kişiye müşkülpesent denir. Müşkülpesent kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre müşkil kelimesi Arapçadan pesend kelimesi de Farsçadan türetilmiştir. Dolayısıyla müşkülpesent kelimesi TDK'ya göre iki dilden türetilmiştir.