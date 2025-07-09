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Musk’tan "Grok" açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#Musk#Grok#Yapay Zeka
Musk’tan Grok açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2025 20:42

Sosyal medya platformu X’in sahibi Musk,  Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılan "Grok" ile ilgili "Konu ele alınıyor" şeklinde açıklama yaptı.

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Sosyal medya platformu X’in sahibi milyarder Elon Musk, platformun yapay zekası Grok hakkında yaptığı açıklamada, "Grok, kullanıcı yönlendirmelerine fazla uyumluydu. Bu konu ele alınıyor" dedi.

MUSK: BU KONU ELE ALINIYOR

Sosyal medya platformu X’in sahibi milyarder Elon Musk, platformun yapay zekası Grok hakkında açıklama yaptı. Musk X'ten yaptığı paylaşımda, "Grok, kullanıcı yönlendirmelerine fazla uyumluydu. Aslında memnun etmeye ve manipüle edilmeye çok hevesliydi. Bu konu ele alınıyor" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, bu sabah saatlerinde Grok hakkında, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama", "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "5816 Sayılı Yasaya Muhalefet" suçlarından resmen soruşturma başlatılmıştı.

 

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#Musk#Grok#Yapay Zeka

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