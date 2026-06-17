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Muskalı ‘büyü’ davası... İmam çözdü mahkeme boşadı

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#İstanbul#İmam#Büyü
Muskalı ‘büyü’ davası... İmam çözdü mahkeme boşadı
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2026 07:00

İstanbul’da yaşayan Z.T. isimli erkek ile N.T. adlı kadın 2004’te evlendi.

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Çiftin bu evliliğinden iki çocuğu dünyaya geldi. İddiaya göre, Z.T. adlı erkek, bir sabah uyandığında eşi N.T.’nin elinde makasla saçını kestiğini gördü. Z.T., eşine bunu neden yaptığını sorduğunda, ‘Hastalanıp ölmen için sana büyü yapıyorum’ diye cevap aldı. Büyük şok yaşayan Z.T., aynı gün evin her yerini aradı. Evin değişik yerlerinde 5-6 tane muska bulan Z.T., bu muskaları sakladı. Ardından eşi N.T.’yi yakın takibe aldı. İddiaya göre, eşinin cep telefonundan bir erkekle mesajlaşmasını gördü. Eşini takip eden Z.T., bir erkekle yakın bir şekilde görüştüğünü öğrendi.

MUSKALARI DELİL OLARAK SUNDU

Aldatıldığını öğrenen Z.T., elindeki muskaları ve eşinin sevgilisiyle olan mesajlarını delil olarak sunarak boşanma davası açtı. İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, “Eşim beni aldattı. Sürekli bana büyü yapıyor. Eşim bütün gününü sevgilisiyle dışarıda geçiriyor. Sürekli alkol alıyor, evin ve çocukların bakımıyla ilgilenmiyor. Bana ölüm büyüsü yapan ve aldatan eşim N.T. ile boşanmak istiyorum. Bana manevi zarar veren N.T.’nin 700 bin lira tazminata hükmedilmesini istiyorum” denildi.

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Karşı dava açan N.T. adlı kadın ise büyü iddialarını reddetti. Dava dilekçesinde, kesinlikle eşine büyü yapmadığını ve muskaların sadece bereket duası olduğunu öne süren N.T., “Aşırı cimri olan eşim ev ihtiyacı ya da kişisel ihtiyaç giderlerinin karşılığında benden sürekli fatura istiyor. Artık bu hayat benim için çekilmez bir hal aldı. Evlilik birliğimizin temelinden sarsılmasında asıl kusurlu taraf eşimdir” diyerek 200 bin lira tazminat talep etti.

BİLİKİŞİ MUSKAYI İMAMA SORDU

Mahkeme, Z.T. adlı erkeğin sunduğu muskaları büyü olup olmadığının tespiti için bilirkişiye gönderdi. Arapça tercüman olan bilirkişi, muskaları okuyamayınca bir camideki imamdan yardım istedi. Muskaları okuyan cami imamı, bunun bir büyü olduğunu ve el ile tekrar yazılırsa büyünün tekrarlanabileceğini belirtti. Bilirkişi de mahkemeye sunduğu raporunda, cami imamının söylediklerine yer vererek, muskaların büyü olduğunu, bu büyüyü yazıya dökemeyeceğini, aksi takdirde büyünün tekrarlanabileceğini belirtti.

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Kararını açıklayan mahkeme, her iki tarafı da eşit kusurlu bularak çifti boşadı.

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#İstanbul#İmam#Büyü

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