Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Muska dolandırıcılığı yapan sevgililer tutuklandı

#Muska#Muğla#Sevgili
Muska dolandırıcılığı yapan sevgililer tutuklandı

Muğla’da sözde büyü bozup, muska yazarak vatandaşları dolandıran sevgililer Duygu Öksüz ve Hasan Biçer, polis ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sevgililer tutuklandı.

Haberin Devamı

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Koru Mahallesi'nde yaşayan Duygu Öksüz ve Hasan Biçer’in sözde büyü bozup, muska yazarak, vatandaşları dolandırdığı bilgisine ulaştı.

Bu kapsamda yapılan çalışma sonucu polis ekipleri, dün sabah saatlerinde, sevgili oldukları öğrenilen şüphelilerin birlikte yaşadığı eve operasyon düzenledi. Sevgililer gözaltına alınırken, evde yapılan aramada ise Arapça yazılı kağıtlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, bugün adliyeye sevk edilen Duygu Öksüz ve Hasan Biçer, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Muska#Muğla#Sevgili

BAKMADAN GEÇME!

Kayıp atın hikayesi... 30 yıl evvel Kiramı ödeyebilecek miyim diyordu son 3 yılda 12 milyar dolar bağışladı…

Kayıp atın hikayesi... 30 yıl evvel 'Kiramı ödeyebilecek miyim?' diyordu son 3 yılda 12 milyar dolar bağışladı…

#Mackenzie Scott
Söylentiler doğru mu Putinin sevgilisi Moskovada ortaya çıktı

Söylentiler doğru mu? Putin'in 'sevgilisi' Moskova'da ortaya çıktı!

#Putin
Bebekler neden hala ani bebek ölümü sendromundan ölüyor

Bebekler neden hala ani bebek ölümü sendromundan ölüyor?

#Bebek Sağlığı

BAKMADAN GEÇME!

Kayıp atın hikayesi... 30 yıl evvel Kiramı ödeyebilecek miyim diyordu son 3 yılda 12 milyar dolar bağışladı…

Kayıp atın hikayesi... 30 yıl evvel 'Kiramı ödeyebilecek miyim?' diyordu son 3 yılda 12 milyar dolar bağışladı…

#Mackenzie Scott
Söylentiler doğru mu Putinin sevgilisi Moskovada ortaya çıktı

Söylentiler doğru mu? Putin'in 'sevgilisi' Moskova'da ortaya çıktı!

#Putin
Bebekler neden hala ani bebek ölümü sendromundan ölüyor

Bebekler neden hala ani bebek ölümü sendromundan ölüyor?

#Bebek Sağlığı