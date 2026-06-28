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Muska cinayeti

Güncelleme Tarihi:

#Şanlıurfa#Muska#Polis
Muska cinayeti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2026 07:00

Şanlıurfa’da Kadıoğlu Mahallesi sakinleri, silah sesi duyduklarını ve ardından bir kişinin sokaktan koşarak uzaklaştığını belirterek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

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İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan ekipler, silah seslerinin geldiği belirtilen eve girdiklerinde Mehmet Doğan’ı (70) yerde kanlar içerisinde buldu. Ekiplerin yaptığı kontrolde Doğan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

‘CİNLER MUSALLAT OLDU’

Şanlıurfa’da bir yıldır yalnız yaşayan Mehmet Doğan’ın cinayet şüphelisini bulmak için ekipler çalışma başlattı. Polis ekipleri, bir hurda deposunda saklanan şüpheli Seyit Ali Sağır’ı yakaladı. Şüphelinin ifadesinde, geceleri uyuyamadığı için ortak arkadaşının yönlendirmesiyle yaklaşık bir hafta önce Mehmet Doğan’ın yanına gittiğini, kendisine yaşadığı sorunlar nedeniyle muska yazdığını ancak bu muskadan sonra daha fazla huzursuzluk yaşadığını ve cinlerin kendisine musallat olduğunu öne sürdü. Sağır, bu durumdan kurtulmak amacıyla yeniden evine gittiği Doğan’ı, yaşanan tartışma sırasında öldürdüğünü itiraf etti. Sağır, adliyeye sevk edildi.

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#Şanlıurfa#Muska#Polis

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