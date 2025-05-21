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Müsilajla mücadelede 268 işletmeye kilit vuruldu

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#Müsilajla Mücadel#Marmara Denizi#Marmara Denizi Koruma Eylem Planı
Müsilajla mücadelede 268 işletmeye kilit vuruldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2025 07:00

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, müsilajla mücadele kapsamında 6 Haziran 2021’de uygulamaya alınan 22 maddelik Marmara Denizi Koruma Eylem Planı’nda 7 ilde eşzamanlı denetim ve izleme çalışmalarını sürdürüyor.

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Marmara Denizi ile Marmara Denizi’ne kıyısı olan illerde 2021 yılından bugüne kadar 38 bin 934 işletme ve 233 bin 354 deniz aracı denetlendi. 2 bin 91 tesis ve 805 deniz aracına toplam 1 milyar 808 milyon 701 bin TL idari ceza uygulandı. 268 işletme için ise faaliyet durdurma kararı alındı.

2025 yılı Ocak ayı içerisinde Marmara Denizi’ne kıyısı olan Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ illerinde atık su üreten 447 tesis denetlendi. Yapılan analiz sonuçlarına göre, numunelerden 62’sinin mevzuatta belirtilen sınır değerlerin üzerinde olduğu, 11 belediye ve işletmeden kaynaklanan atık suların ise arıtılmadan deşarj edildiği tespit edildi. 

 

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#Müsilajla Mücadel#Marmara Denizi#Marmara Denizi Koruma Eylem Planı

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