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Müsilajla mücadele yasa teklifi komisyonda kabul edildi

#Müsilaj#Yasa Teklifi#TBMM
Müsilajla mücadele yasa teklifi komisyonda kabul edildi

Müsilajla mücadele ile çevre kirliliğini önlemeye ilişkin düzenlemeleri de içeren yasa teklifi TBMM Bayındırlık Komisyonunda kabul edildi.

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’Çevre Kanunu ve ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’nda kabul edildi. Arıtılmış atık suyu yeniden kullanan kuruluşlara da bazı avantajlar getiren 31 maddelik kanun teklifine göre, başta Marmara Denizi olmak üzere, Marmara Havzası’ndaki illere İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi kurma zorunluluğu getiriliyor. Bu kapsamda tesis kurma yetkisi ise belediyelere veriliyor. Belediyeler, yasayla belirlenen süre içerisinde proje hazırlamazsa, bu yetki otomatik olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na geçecek. Bakanlık, bu masrafları ise ilgili belediyenin kaynağından kesecek. Tesis kurmayanlara idari ceza uygulanacak. Denizi temizlemeyen belediyelere, Türk Ceza Kanunu’nun ’görevi ihmal veya görevi kötüye kullanma’ maddelerinden suç duyurusu yapılabilecek. Sanayi atıklarının denize ulaşmasını önlemek amacıyla altyapılar oluşturulacak. Teklifle ayrıca, sanayi tesislerine kirlilik oluşturmama konusunda uyarılar getirilecek ve uymayanlara yaptırım uygulanacak.

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#Müsilaj#Yasa Teklifi#TBMM

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