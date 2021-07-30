Müsilajla mücadele sürüyor: Çare fosfatsız deterjan

Karahan, “İnşallah Marmara Denizi Eylem Planı’ndaki 22 maddemizi de 3 yıl içerisinde tamamen hayata geçirmiş olacağız. Müsilajın oluşum nedeni küresel iklim değişikliğine bağlı sıcaklık artışı, Marmara Denizi’ne gelen azot, fosfor kirliliği ve Marmara Denizi’nin durağanlığıdır. Bu 3 etkenden Marmara Denizi özelinde değiştirilebilecek tek etki azot ve fosfor kirliliğidir. Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu toplantısında alınan kararlardan biri de deterjanların piyasa gözetimi, denetim faaliyetlerinin arttırılması, piyasaya sürülen ürünlerin alınan kararlar doğrultusunda sıkı bir şekilde kontrolünün sağlanması yönünde” diye konuştu.

ZORUNLU OLACAK

Fosfat içermeyen temizlik ürünlerinin satışına yönelik destek sağlanacağını söyleyen Karahan, “Kamu kurum ve kuruluşlarımızda fosfat içermeyen temizlik ürünlerinin kullanımını da zorunlu hale getireceğiz” dedi.

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