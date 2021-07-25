Müsilajla mücadele ediyordu... İzmit Körfezi'nde dikkat çeken görüntü: Rengi turkuaza döndü

Bir süredir müsilajla mücadele edilen İzmit Körfezi turkuaz rengine büründü. Özellikle güneşli havalarda körfez turkuaz renkle seyrine doyumsuz bir görüntü alıyor.

Yüksek Çevre Mühendisi Sait Ağdacı, “İzmit Körfezi’nde son günlerde dikkat çeken bir renk değişimi var. Körfezin belirli aralıklarla mavi renkten turkuaz rengine döndüğünü görüyoruz. Bulundukları yerden dalga hareketi ile yer değiştiren deniz canlıları olarak bilinen çok küçük boyutlarda olan ve denizde yaşamlarını sürdüren canlıların besin kaynağı olarak bilinen planktondan kaynaklanan bir renk değişimi olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara