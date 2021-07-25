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Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)-
Haber Giriş: 25.07.2021 - 09:50 | Son Güncelleme:

Müsilajla mücadele ediyordu... İzmit Körfezi'nde dikkat çeken görüntü: Rengi turkuaza döndü

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Müsilajla mücadele ediyordu... İzmit Körfezi'nde dikkat çeken görüntü: Rengi turkuaza döndü

İzmit Körfezi son günlerde turkuaz renge büründü. Yüksek Çevre Mühendisi Sait Ağdacı, buna, denizde yaşayan canlıların en önemli besin kaynaklarından biri olan planktonların neden olduğunu düşündüklerini söyledi.

Bir süredir müsilajla mücadele edilen İzmit Körfezi turkuaz rengine büründü. Özellikle güneşli havalarda körfez turkuaz renkle seyrine doyumsuz bir görüntü alıyor.

Müsilajla mücadele ediyordu... İzmit Körfezinde dikkat çeken görüntü: Rengi turkuaza döndü

Yüksek Çevre Mühendisi Sait Ağdacı, “İzmit Körfezi’nde son günlerde dikkat çeken bir renk değişimi var. Körfezin belirli aralıklarla mavi renkten turkuaz rengine döndüğünü görüyoruz. Bulundukları yerden dalga hareketi ile yer değiştiren deniz canlıları olarak bilinen çok küçük boyutlarda olan ve denizde yaşamlarını sürdüren canlıların besin kaynağı olarak bilinen planktondan kaynaklanan bir renk değişimi olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Müsilajla mücadele ediyordu... İzmit Körfezinde dikkat çeken görüntü: Rengi turkuaza döndü

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