Müsilajın son fotoğrafı

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Gördüğü manzarayı Hürriyet’e değerlendiren Prof. Dr. Sarı, “Görüş çok kötü denizde. Örneğin Bandırma Körfezi’ne baktığınızda 3 farklı renk görüyorsunuz. Kahverengi, turkuaz, koyu yeşil. Üçü de farklı alg gruplarının aşırı çoğalmasından kaynaklanıyor. Yani denizde müsilaj oluşumu için bütün şartlar hazır. Marmara Denizi Eylem Planı çok yerinde bir plan ancak denizin yükünü azaltmak için daha hızlı, daha çok çabaya ihtiyacımız var. Akarsular denize zehir taşımaya devam ediyor. Her gün yeni bir derenin korkunç görüntüleri ortaya çıkıyor. Demek ki daha çok denetim yapmamız gerekiyor. Diğer taraftan bireysel çabaları mutlaka sisteme dahil etmemiz gerek. Ama şimdiye kadar ulusal düzeyde bir kampanya başlatılmadı. Daha çok tedbir almak için yine denizin yüzeyini sarı köpüklerin kaplaması mı lazım” diye konuştu.

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'DENİZİN 3 YILI YOK'

Belediyeler ve sanayi kuruluşlarına, kirlilik kaynaklarını azaltacak planları yapmak için 3 yıl süre tanındığını hatırlatan Prof. Dr. Sarı, “Ama denizin 3 yılı yok ki. Denizin ekosistemi hâlâ zarar görüyor” dedi.