Müsilajın kitabını yazdı

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Kitabını ve Marmara’daki son durumu Hürriyet’e anlatan Mustafa Sarı şunları söyledi: “Marmara Denizi’ni kapladığında varlığından haberdar olduğumuz müsilaj, denizle kurduğumuz yanlış ilişkinin sonucu. Denizi sihirbaz zannettik. Yıllardır 25 milyon insanın evsel atıklarını, Türkiye’nin yarısına hizmet sunan endüstrinin atıklarını, denizcilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan atıkları ve yoğun tarımsal üretimden kaynaklanan atıkları yeterince arıtmadan denize boca ettik. Deniz bize, ‘Ağlamayı, birbirinizi suçlamayı, ağıt yakmayı bırakın. Benimle ekoloji temelli, iklim değişimini esas alan bir ilişki kurun. Umudunuzu kaybetmeyin. Bakın ben kaybetmedim ve süngerler yeniden canlanıyor’ diye sesleniyor. Ben de kendi payıma düşen sorumluluğu yerine getirmek için bu kitabı yazdım.”



