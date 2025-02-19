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Müsilajın ekosisteme etkisi görüntülendi

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#Müsilaj#İlker Acar#Mehmet Cenikli
Müsilajın ekosisteme etkisi görüntülendi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2025 07:00

Sualtı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timleri ile dalış eğitmenleri İlker Acar ve Mehmet Cenikli eşliğinde ilk önce takımadaların en batıda olanı Sivriada’da, daha sonra da Prens Adaları olarak da bilinen adaların en büyüğü olan Büyükada’da dalış gerçekleştirdi.

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Sualtı kamerasıyla dalış yapan Ceylan tarafından kaydedilen görüntülerde, denizin derinliklerinde ağ şeklinde bulunan müsilajın mercan, deniz kestanesi, deniz marulu ve deniz yosunu gibi birçok deniz canlısını kaplaması yer aldı.

Müsilajın ekosisteme etkisi görüntülendi

Görüntülerde, müsilajın bazı bölgelerde çok yoğun, bazı bölgelerde ise daha az olduğu gözlendi. 

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#Müsilaj#İlker Acar#Mehmet Cenikli

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