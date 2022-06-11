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‘Müsilaj Yasası’ Meclis’ten geçti

#Marmara Denizi#Müsilaj#TBMM
‘Müsilaj Yasası’ Meclis’ten geçti

Marmara Denizi’ndeki müsilaj tehdidine yönelik önlemler içeren yasa, Meclis’ten önceki gece geçti.

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Yasayla getirilen bazı yenilikler özetle şöyle:

ARITMA TESİSİ ŞARTI: Boğazlar ve Susurluk Havzası dahil Marmara

havzasındaki illerden İstanbul, Bursa ve Kocaeli’nin büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri 6 ay içinde iş termin planlarını sunup 3 yıl sonunda da ileri atıksu arıtma tesislerini kurup işletmeye alacaklar. Belediyeler atıksu gelirlerinin yarısını bu amaçla kullanmak üzere ayıracak, bu gelirler amaç dışı kullanılamayacak. Bu tesisleri kurup işletmeye almayanlara iki kat ceza uygulanacak.

KİRLETENİN CEZASI ARTIYOR: Denizleri kirletme cezaları da arttırılıyor. Denizleri kirleten 18 grostona kadar olan tanker ve gemilere 5 bin, 18-50 groston arasında olanlara 10 bin, 50-100 groston arasında olanlara 20 bin, 100-150 groston arasında olanlara ise 30 bin lira idari para cezası uygulanacak. Kirliliği yetkili mercilere bildirmeyen ya da bu konuda gerekli önlemleri almayan kıyı yönetimlerine de 25 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası kesilecek. Bu idari para cezaları, balıkçı barınaklarına 3’te bir oranında uygulanacak.

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#Marmara Denizi#Müsilaj#TBMM

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