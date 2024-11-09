Müsilaj tehlikesi yaklaşıyor

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BALIKESİR Erdek Körfezi’nde dalış yapıp, incelemelerde bulunan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, müsilaj tehlikesine dikkati çekti. Önceki gün Erdek Körfezi’nde dalış yapan Prof. Dr. Sarı, “Dalışta, deniz seviyesinin 5 metreden 24 metreye kadar büyük bulut kümeleri şeklinde yeni müsilaj oluşumu olduğunu tespit ettim. Denizin atık yükünü azaltamadık. Bilimsel veriler ve geçmiş tecrübelerimiz, 2 ila 3 hafta içerisinde Erdek Körfezi’nde ortaya çıkan müsilajın Marmara Denizi’nin geri kalan kısımlarına yayılma ihtimali çok yüksek olduğunu söylüyor” dedi.

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‘ÇOK HIZLI ÖNLEM ALMAMIZ GEREKİYOR’

Marmara Denizi’ne bırakılan atıkların azaltılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Sarı, şunları kaydetti: “Denetimleri artırmamız lazım. Dereler, çaylar Marmara Denizi’ne zehir taşıyor. Çok hızlı bir şekilde denetimleri artırarak denize zehir göndermesinin önüne geçmemiz gerekiyor. Eğer bunları yaparsak, nisan ayından itibaren müsilajın yüzeye çıkma olasılığını veya yüzeye çıksa bile deniz ekosistemine ve ekonomimize vereceği zararı bir parça azaltma olasılığı var. Aksi takdirde aynı 2021’de olduğu gibi hem deniz ekosistemi hem de başta balıkçılık olmak üzere iç turizme hizmet eden turizm sektörü, Marmara Denizi çevresinde çok zarar edecek. Çok hızlı önlem almamız gerekiyor.”