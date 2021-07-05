Müsilaj kâbusunda son durum! Fotoğraflar az önce geldi

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 22 maddelik "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı" kapsamında 8 Haziran'da başlattığı girişimle yürütülen çalışmalar ise dördüncü haftasında aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Marmara Denizi'nden 592 bölgede yürütülen çalışmalar sonucu 10 bin 500 metreküp müsilaj toplanarak bertaraf edildi.

Bursa'da Gemlik Körfezi ve açıkları, Mudanya ilçesi açıkları ve Güzelyalı sahili; Yalova'da kent merkezi, Altınova, Topçular Feribot İskelesi, Çınarcık, Esenköy, Armutlu; Balıkesir'de Erdek sahilleri; Çanakkale'de kent merkezi, Lapseki ilçesi, tarihi Gelibolu Yarımadası, Kilitbahir, Eceabat, Seddülbahir koyunda yaklaşık 4 haftadır etkili olan müsilaj tabakalarına rastlanmadı.

Güney sahili boyunca yüzeyde neredeyse yok denilecek kadar azalan müsilajın durumu, aynı açılardan drone ile havadan da görüntülendi.

Sahilin temiz halini gören bazı vatandaşlar denize girdi, balık tuttu, deniz kenarında yürüyüş yaptı.

"GÖKÇEADA VE DİĞER ADALARDA DA AZALDI"

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz, AA muhabirine, müsilajda azalma olduğunu söyledi.

Bakterilerin de müsilajı parçaladığını belirten Ayaz şöyle konuştu:

"Durum iyiye gidiyor. Şu anda Çanakkale Boğazı'nda azaldı, arka tarafta da Teke Burnu'ndan sonra Saroz'a doğru yok diyebiliriz. Gökçeada ve diğer adalarda da azaldı. Şu anda giderek azalıyor yalnız sularda bulanıklık var. Bu durum yağmurdan da parçalanan müsilajdan da kaynaklanıyor olabilir. Ondan tam emin değiliz. Önceden temmuz ayının ortalarına doğru azalacağını tahmin etmiştim, dediğim gibi de oldu."

Tatil için İstanbul'dan Lapseki'ye gelen Yusuf Arat, de önceleri müsilaj yoğunluğundan denize giremediğini aktardı.

Yüzeyde müsilajın çok az miktarda olduğunu belirten Arat, "İnşallah denizlerimiz daha temiz olur." dedi.

"DENİZİN DİBİNDE AZ DA OLSA VAR AMA BALIK TUTMAYA ENGEL OLMUYOR"

Kilitbahir mevkisinde balık avlayan Taylan Varoluş, müsilajın bölgede daha önce çok etkili olduğunu ifade ederek, "Eskisi gibi değil. Belki de çalışmalardan dolayı bu kadar azaldı. Gelip balığımızı tutuyoruz, denizimize giriyoruz. Tamamen bitmiş değil ama umarız bu çalışmalarla müsilaj bitecek, etkisini yitirecek, Marmara Denizi eski güzel günlerine kavuşacak." diye konuştu.

Emre Yakar ise müsilajın azalmasından dolayı balık avlamaya geldiğini anlattı.

Hafta sonlarında veya boş zamanlarında balık tutmak için sahile koştuğunu dile getiren Yakar şunları kaydetti:

"Balığa gelememek bizim için büyük bir sorundu. Şu anda müsilaj denizde azalmış görülüyor, denizin dibinde az da olsa var ama balık tutmaya engel olmuyor. Şu anda balığa geldiğim için çok sevinçliyim. İnşallah kısa sürede müsilajdan kurtuluruz, denizlerimiz daha temiz bir hale gelir."

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