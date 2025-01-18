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Müsilaj denetimlerinde ceza yağdı... 15 milyon TL’lik işlem yapıldı

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#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı#Müsilaj#Marmara Denizi
Müsilaj denetimlerinde ceza yağdı... 15 milyon TL’lik işlem yapıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2025 07:00

Marmara Denizi’nde görülmeye başlayan müsilaj, son olarak İstanbul Bostancı sahilinde ortaya çıktı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, müsilajla mücadele kapsamında uygulamaya alınan 22 maddelik ‘Marmara Denizi Eylem Planı’ kapsamında 7 ilde eşzamanlı denetim ve izleme çalışmaları sürdürüyor. Bursa İl Müdürlüğü ekipleri, 8 Ocak’ta Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün Doğu Atıksu Arıtma Tesisi’nde denetim yaptı. Tesiste kentsel atık suların bir kısmının herhangi bir arıtma işlemi gerçekleştirilmeden doğrudan Deliçay Deresi’ne döküldüğü tespit edildi. 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında tesise, 3 milyon 340 bin 688 TL ceza uygulandı.

Müsilaj denetimlerinde ceza yağdı... 15 milyon TL’lik işlem yapıldı

KANALİZASYON SUYU DÖKÜLÜYOR

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Bakanlık ekipleri, 12 Ocak’ta da Üsküdar’daki Kuleli Caddesi’nde denize kanalizasyon suyu döktüğü tespit edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bağlı İstanbul Su ve Kanal İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (İSKİ) 1 milyon 337 bin TL ceza uyguladı. 6 - 10 Ocak arasındaki müsilaj denetimlerinde ise Tekirdağ, Yalova ve Balıkesir’de su kirliliğine neden olan Tekirdağ ve Balıkesir büyükşehir belediyeleri ile 4 işletmeye toplam 10.3 milyon TL ceza kesildi.

26 Aralık’ta Bakanlık koordinasyonunda toplanan Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu, belediyelerin eylem planında taahhüt ettikleri ileri biyolojik atık su arıtma tesislerini hayata geçirmediklerinin altını çizmişti. m DHA

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#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı#Müsilaj#Marmara Denizi

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