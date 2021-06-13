MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMüsilaj Çanakkale Boğazı'nı esir aldı!
GeriGündem Müsilaj Çanakkale Boğazı'nı esir aldı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 13.06.2021 - 19:00 | Son Güncelleme:

Müsilaj Çanakkale Boğazı'nı esir aldı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Müsilaj Çanakkale Boğazı'nı esir aldı!

Çanakkale Boğazı’nda 3, 5 aydır görülen müsilaj, havaların ısınması ve deniz sezonunun açılmasına rağmen artış gösteriyor. Halk arasındaki adıyla deniz salyası, Çanakkale Boğazı ile kıyılarında görülmeye devam ediyor.

Müsilaj, Çanakkale Boğazı'nda mart ayında görülmeye başladı. Aradan geçen 3,5 aylık sürede, bazı günler kuvvetli rüzgarlarla birlikte azaldığı gözlenen müsilaj, son 1 haftadır yeniden yoğun şekilde görülüyor. Rüzgarın kesilmesinin ardından denizin üzeri, müsilaj nedeniyle bugün bembeyaz köpük halini aldı. Boğazın geniş bölümünde görülen müsilaj, Çanakkale'nin en güzel mekanı kordon başta olmak üzere Yat Limanı ve Balıkçı Barınağı'nın içiyle, feribot iskelesini de kapladı. Dron ile çekilen görüntüler, müsilajın yoğunluğunu gözler önüne serdi.

Müsilaj Çanakkale Boğazını esir aldı

Müsilajın, akıntının yoğun olduğu Çanakkale Boğazı'ndan Ege Denizi yönüne doğru akmaya devam ettiği görüldü.

Müsilaj Çanakkale Boğazını esir aldı

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi