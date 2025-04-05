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Müsilaj ağ toplattı

Güncelleme Tarihi:

#Müsilaj#Marmara Bölgesi#Marmara
Müsilaj ağ toplattı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2025 07:00

Müsilajın etkili olduğu Marmara Bölgesi’nde balıkçılar, sezonu erken kapatmak zorunda kalıp ağları topladı...

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Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, müsilajın özellikle Marmara Bölgesi’nde balıkçıların avcılık yapmasını engellediğini, bu nedenle sezonun erken kapandığını söyledi. Denizlerde av yasağının bittiği 1 Eylül 2024’ten bu yana balıkçıların genel olarak iyi bir sezon geçirdiğini vurgulayarak, denizlere atılan atıkların ise son yıllarda avcılığı olumsuz etkilediğinin altını çizen Özkaya, atıkların müsilaj sorununa yol açtığına dikkat çekti.

HAMSİ BÜYÜYEMEDİ

Müsilajın denizlerde sürdürülebilirliği tehlikeye soktuğuna işaret eden Özkaya, şöyle konuştu: “Müsilaj, özellikle Marmara Bölgesi’nde balıkçıların avcılık yapmasını engelliyor. Bu sezon Marmara’da balıkçılarımız sezonu erken kapattı. Ayrıca, hamsinin de yeterli büyüklüğe ulaşamamasından dolayı Karadeniz Bölgesi’nde de ağlar erken çekildi.”

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#Müsilaj#Marmara Bölgesi#Marmara

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