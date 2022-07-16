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Musevi Mezarlığı’nda vandallık

#Musevi Mezarlığı#Hasköy#Mezarlık
Musevi Mezarlığı’nda vandallık

Hasköy’deki Musevi Mezarlığı’na gece yarısı giren kimliği belirsiz kişiler 36 mezar taşını kırdı, toplam 81 mezara zarar verdi. Polis ekipleri, kamera görüntülerinden yola çıkarak 18 yaşından küçük 5 çocuğu gözaltına aldı.

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İSTANBUL Hasköy Musevi Mezarlığı demir kapılı ve yüksek duvarlarla çevriliydi. Gece yarısı duvardan atlayarak içeri giren vandallar, 81 mezarı tahrip etti. Mezarlıktaki görevliler sabah durumu fark edince Hahambaşılığa bildirdi. Polis ekipleri incelemede, mezar taşlarından parmak izi örneği topladı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Mezarlığın güvenlik kamerası görüntülerine göre, yaşları 18’den küçük Y.Y., Y.B.G., K.G., H.S.Ç ve H.R.E. duvardan atlayarak mezarlığa girdi. Yaklaşık 15 dakika sonra da aynı yoldan dışarı çıktılar. Gözaltına alınan çocuklar, parkta oynarken topları kaçtığı için girdikleri mezarlıkta, oyun oynamak için mezar taşlarını kırdıklarını söyledi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma başlattığını açıkladı. Türkiye Hahambaşılığı Vakfı da “Tahribatı yapanların 12-13 yaşlarında çocuklar olduğunu üzüntüyle öğrendik. Tüm mezarların İstanbul Valiliği tarafından yapılacağını belirttiler” diyerek teşekkür etti.

Musevi Mezarlığı’nda vandallık

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SOYLU VE KALIN’DAN KINAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter’dan, “İstanbul Hasköy Mezarlığı’ndaki menfur saldırıyı kınıyorum. İstanbul Emniyetimizin titiz çalışmasıyla failler gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma devam ediyor” dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, “Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Kutsal değerlere saldıran ve toplumumuzda fitne ve husumet tohumları ekmeye çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da saldırı nedeniyle Hahambaşı İsak Haleva’ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

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#Musevi Mezarlığı#Hasköy#Mezarlık

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