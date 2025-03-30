Müsavat Dervişoğlu'ndan bayram mesajı

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bayram namazını Çankaya Oran Mahallesi'ndeki Abdülkerim Kuzu Camisi'nde kılarak, vatandaşlarla bayramlaştı. Dervişoğlu, bayramlaşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Allah, bayram tadında bayram nasip etsin. Bayramlarımız, dargınlıkların sonlandırıldığı, küskünlüklerin bittiği, insanların kucaklaştığı günlerdi. 'Günlerdi' diyorum, maalesef şimdi dargınlıkların ve küskünlüklerin de derinleştiği dönemler yaşıyoruz. Buna sebep olanlar, kullandıkları dilin yanlışlığından ötürü sebep oluyorlar. Öncelikle, bu mübarek günde başta siyasiler olmak üzere, sorumluluk sahibi makamları işgal edenlerin; toplumumuzun birliği, beraberliği ve kardeşliği noktasında kullandıkları dile özen göstermeleri gerektiğini tekrar ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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'ÇOCUKLARA, GENÇLERE MERHAMET EDİN'

Türkiye'de ve coğrafyada da büyük sıkıntılar olduğunu söyleyen Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Ayrıca, uzaklardaki soydaşlarımız da zulüm altında. Gazze'de dindaşlarımız, Doğu Türkistan'daki soydaşlarımız ve yine dindaşlarımız, zulüm altındalar. Sürgünlerle, cezalandırmalarla ve ölümlerle sınanıyorlar. Bu bayramın, bütün bu zulümlerin sona erdiği bir dönemin başlangıcı olmasını temenni ediyorum. İçeride, hoca da vaazında söyledi; çocuklara, gençlere merhamet edin, onları sevin. Yaşadığımız son dönemde meydana gelen olaylar nedeniyle birçok gencimiz ailelerinden uzakta, hapishanedeler. Milleti demokrasi nöbetine tuttular ve meydanlara çıkmaya zorladılar. Buradan, bu ülkeyi yönetenlere sesleniyorum; adaleti ve merhameti Allah emrediyor. Çocuklara sevgiyi de Cenabıhak emrediyor. Bu güzel günün, bu bayramın yüzü suyu hürmetine herkesin, merhamet ve adalet duygusunun gerektirdiği gibi davranması gerektiğinin altını çiziyorum. Nasıl ki milleti sokaklarda nöbete mecbur ettiler, demokrasi nöbetine. O halde hakimler de bu bayram tatilinde nöbette olsunlar ve hürriyetinden mahrum bırakılan çocuklarımızı ailelerine kavuşturmak için gerekli hukuki düzenlemeleri ya da kararları alsınlar. Hepinize tekrar bayram tadında bayramlar diliyorum. Bu bayramın öncelikle Türk-İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenabıallah'tan niyaz ediyor, saygılar sunuyorum." (DHA)