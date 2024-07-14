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Müsavat Dervişoğlu: İYİ Parti’nin ömrünü Türk milleti belirler

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#İYİ Parti#Müsavat Dervişoğlu#Afyonkarahisar
Müsavat Dervişoğlu: İYİ Parti’nin ömrünü Türk milleti belirler
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2024 07:00

Özeleştiri yapamadan kongre toplamak zorunda kaldıklarını belirten Dervişoğlu, “Bize ömür ve misyon biçenler bilsin ki İYİ Parti’nin ömrü ve misyonunu Türk milleti belirler” dedi.

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İYİ Parti, Afyonkarahisar’da Başkanlık Divanı, Genel İdare Kurulu, milletvekilleri ve Merkez Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla iki günlük bir kampa girdi. “Her gün yeniden doğarız” temalı değerlendirme toplantısının açılışında konuşan İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu, özeleştiri yapamadan kongre toplamak zorunda kaldıklarını belirterek özetle şunları söyledi:

GEREKİRSE YENİ ROTA ÇİZECEĞİZ

“Milletimizin bize verdiği mesajın, bizden istediği değişimin hakkını verdiğimizi söyleyemeyiz. Eski resimleri bir kenara bırakıp aynaya bakmak durumundayız. Birbirimize ayna tutmak zorundayız. Şimdi burada bu özeleştirileri yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Geçmişe saplanmadan ama hesabını vererek, bugünü azaltmadan ama hakkını vererek, geleceği kutsamadan ama değerini bilerek konuşacağız. Önce biz konuşacağız. Sonra milletle konuşacağız. Yedi yıl önce cesaretle çıkılan yolu bilerek, gerekirse o yola yeni bir rota çizeceğiz. Hızla, sabırla ve kararlılıkla yürüyeceğiz ve muhakkak ki muzaffer olacağız. Bize ömür ve misyon biçenler bilsin ki İYİ Parti’nin ömrü ve misyonunu Türk milleti belirler.”

 

 
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#İYİ Parti#Müsavat Dervişoğlu#Afyonkarahisar

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