Müsavat Dervişoğlu: Hamaset yapmam

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Korgan Belediyesi önünde konuşan Dervişoğlu, İYİ Parti’nin fırtınalı denizlerde iktidar mücadelesi vereceğini belirterek özetle şunları söyledi: “Sizi utandırmayacağım. Allah yukarıda şahit, gecemi gündüzüme katacağım ve sizin için mücadele edeceğim. Sevdiklerimizle asla hasım olmayacağım. Bunu iyi bilin. Sizin sevdiklerinizle asla hasım olmayacağım. Kullandığım siyaset dili hakaret, husumet, hamaset içermeyecek. Türkiye’nin gerçeklerini konuşacağım. Yapay tartışmaların gerçekleşmesine izin vermeyeceğim.”