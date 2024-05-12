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Müsavat Dervişoğlu: Hamaset yapmam

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#İYİ Parti#Müsavat Dervişoğlu#Ordu
Müsavat Dervişoğlu: Hamaset yapmam
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2024 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, dün Ordu’nun Korgan ilçesinde halka hitap etti.

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Korgan Belediyesi önünde konuşan Dervişoğlu, İYİ Parti’nin fırtınalı denizlerde iktidar mücadelesi vereceğini belirterek özetle şunları söyledi: “Sizi utandırmayacağım. Allah yukarıda şahit, gecemi gündüzüme katacağım ve sizin için mücadele edeceğim. Sevdiklerimizle asla hasım olmayacağım. Bunu iyi bilin. Sizin sevdiklerinizle asla hasım olmayacağım. Kullandığım siyaset dili hakaret, husumet, hamaset içermeyecek. Türkiye’nin gerçeklerini konuşacağım. Yapay tartışmaların gerçekleşmesine izin vermeyeceğim.”

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#İYİ Parti#Müsavat Dervişoğlu#Ordu

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