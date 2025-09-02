Musa’nın ölümü aydınlatılmalı

Haberin Devamı

ABD’nin New York kentinde turistleri gezdirmek amacıyla kullanılan bisiklet taksilerde çalışan Musa Çetin, New York Polisi (NYPD) tarafından trafik cezası nedeniyle gözaltına altına alındı. Yetkililer Çetin’in, Manhattan bölgesindeki 14’üncü karakolda tutulduğu sırada intihar girişiminde bulunduğunu öne sürerek hastaneye kaldırıldığını belirtti. Çetin önce Lenox Hill Hastanesi’ne götürüldü ancak kelepçeli olduğu için hastaneye kabul edilmeyince Bellevue Hastanesi’ne sevk edildi. Çetin, yoğun bakımda tedavi altındayken önce beyin ölümü gerçekleşti, ardından da yaşamını yitirdiği açıklandı. Çetin’in ölüm haberi üzerine hastane önünde toplanan arkadaşları ve Türk toplumundan bazı üyeler, yetkililere olayın aydınlatılması çağrısında bulundu.



‘BOYNUNDA İZ YOKTU’

Arkadaşları, Çetin’in intihar edecek bir kişi olmadığının altını çizerek, olayda şüpheli unsurlar bulunduğunu savundu. Çetin’in iş arkadaşı Ceylan Gülyaz, “Arkadaşımız Musa Çetin, polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınıp 14’üncü karakola götürüldü. Gece yarısı haberini aldık, sabah hastanede gördük. Bize ‘Kendini astı’ dediler. 29 yaşında gencecik fidan, çocuk intihar etmiş olamaz” dedi. Gülyaz, Çetin’in boynunda herhangi bir ize rastlamadıklarını belirterek, “Ceketle asılmış diyorlar ama boynunda iz yoktu. Karakoldan da hiçbir bilgi alamıyoruz. Bir de intihar etse dahi karakolda gözaltında iken bunun olmaması lazım, ‘Bir şey oldu’ diyorlar. Doktorun bahsettiği asılma durumu en az 5 ile 10 dakika arasında olmalı. Polisler kendi aralarında ‘Fazla konuşmayın’ diye uyarıda bulunmuşlar. Biz arkadaşımızın hakkını savunmak için buradayız” ifadelerini kullandı. Gülyaz, hastanedeki şartlara da tepki göstererek, “Beyin ölümü gerçekleştiğinde hâlâ bacağında kelepçesi vardı. Olanlardan büyük üzüntü duyuyoruz. Karakoldan net bir bilgi yok, suçlu olduklarına inanıyoruz” diye konuştu.

‘OLAYIN ÜZERİ ÖRTÜLMEMELİ’

Türkiye’den destek beklediklerini belirten Gülyaz, “Bu olayın üzeri örtülmemeli. Türk yetkililerden, derneklerden, avukatlardan ve tüm resmi mercilerden destek bekliyoruz. Olayı örtbas ederler diye korkuyoruz açıkçası. Bu çocuk karakolda bu hale geldi ve suçlu onlar. Ne kimseye cevap veriyorlar ne bir şey söylüyorlar. ‘Burada bir şey oldu, hadi gidin’ diyorlar. Telefonundan bir kadın arkadaşını aramışlar. O da gece yarısı bir değişik numaradan aradıkları için cevap vermemiş. Sabah da döndüğünde telefonuna ‘Arkadaşınız hastanede ölüm durumunda, acil gelin’ demişler. Hepimiz de toplanıp hakkımızı aramanın peşindeyiz. Bundan önce de Tacikistanlı bir arkadaşımız ölmüştü, hakkı aranmadı. Musa için susmayacağız. İnsan hayatı bu kadar ucuz değil” dedi.

Öte yandan New York Belediye Başkanı Eric Adams’ın Kıdemli Danışmanı ve New York Polis Departmanı (NYPD) Dedektifi Mohamed Amen, hastaneyi ziyaret ederek Çetin’in yakınlarıyla dua etti.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Amen, “Soruşturma titizlikle sürüyor” açıklamasında bulundu. Amen, NYPD Emniyet Müdürü Jessica Tish’e ve Belediye Başkanı Eric Adams’a olayla ilgili bilgi verirken, Belediye Başkanı Adams’ın da konuyla yakından ilgileneceğini açıkladı.

AKILLARA GEORGE FLOYD’U GETİRDİ

ABD’nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020’de polis memuru Derek Chauvin, 46 yaşındaki siyahi George Floyd’u dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına aldığı sırada, 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna basarak ülke gündemine damga vurmuştu. Dakikalarca “Nefes alamıyorum” diye yalvaran Floyd, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış ancak daha sonra hayatını kaybettiği belirtilmişti. Olayla ilgili görüntüler ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve birçok şehirde aylarca süren şiddetli protestolara neden olmuştu. Floyd’un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış, 22.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Musa Çetin’in gözaltına alındıktan sonra şüpheli bir şekilde fenalaşması ve hayatını kaybetmesi, akıllara George Floyd olayını getirdi.



