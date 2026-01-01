Muşambanın içinde yaşam mücadelesi

Haberin Devamı

Çalıştığı seranın çatısından düştükten sonra beyin kanaması geçiren, sol tarafı tamamen felç kalan ve tekerlekli sandalyeye mahkûm olan Cengiz, Bağ-Kur borcu nedeniyle emekli olamadı. Cengiz, maddi imkânsızlık yüzünden düzenli tedavi de alamıyor. Yaklaşık 1 yıldır bu koşullarda yaşayan Cengiz, komşularının desteği ve belediyenin sağladığı sınırlı yardımla yaşamını sürdürürken, soğuk havalarda muşambayla çevrili alanda hayatta kalma mücadelesi veriyor.

‘HAVA SOĞUK ÇOK ÜŞÜYORUM’

Muhittin Cengiz, yaşadığı zorlukları şöyle anlattı: “Evliydim, felç olduktan sonra eşim beni terk etti. Yaklaşık 1 yıldır burada yaşıyorum. Yüzde 94 engelliyim. Çalışamıyorum, göremiyorum. Felç kaldıktan sonra kendi dükkânımı sattım ama parası tedavime yetmedi. İyileşemedim, ‘Vardır bunda da bir hayır’ dedim. Kaldığım yerin çatısı kiremitti, kiremitlerin hepsi kırılmış. Kaldığım yerde hijyen sıfır. Sağ olsun komşular arada yemek getiriyor. Belediyeden de sadece öğlenleri bir öğün yemek geliyor. Maddi durumum yok. Hava soğuk, çok üşüyorum.”