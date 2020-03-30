Müsadere Ne Demek? Müsadere Nedir? Müsadere Tdk Kelime Anlamı

Arapça kökenli bir kelime olarak öne çıkan müsadere, uzun yıllardır Türkçede yer alan bir sözcüktür. Bazı kelimelerle okuma ve yazım noktasında benzerlik gösterdiği için karıştırılabilir.

Müsadere Ne Demek?

Müsadere kelimesinin Türkçe karşılığı ‘el koyma’ anlamına gelmektedir. Bu durum daha çok zorla herhangi bir duruma ya da mala el koyma anlamı olarak öne çıkıyor. Özellikle Osmanlı döneminde kullanılan bir terim olarak değerlendirilmektedir.

Müsadere Nedir?

Müsadere Osmanlı döneminde haksız kazanç sağlamış kişilerin tespit edildiğinde mal varlığına el konması anlamına gelmektedir. Bu durum zorla yapılmaktadır ve kanun üzerinden o dönem gerçekleştirilmektedir. Günümüzde de aynı şekilde el koymak anlamı ile farklı cümleler de kullanılabiliyor.

Müsadere TDK Kelime Anlamı

Müsadere kelimesi Arapçadan gelmekte ve Osmanlı döneminde bir kanun olarak öne çıkmaktadır. Türkçe dil kurumu açısından bakıldığında müsadere kelimesi ‘el koymak’ anlamına gelmektedir. Herhangi bir durum veya olgu karşısında zorla mala ya da farklı unsurlara el koymak olarak dile getirilebilir. Gündelik yaşam içerisinde pek fazla kullanılmasa bile edebi metinlerde ya da yazılı kaynaklarda çok sık karşılaşmak mümkün. Bu kelime ile karşılaştığınız zaman el koymak anlamı taşıdığını çıkarabilirsiniz.