Musa Yıldız kimdir? Gazi Üniversitesi Rektörü Musa Yıldız nereli?
Musa Yıldız, Gazi Üniversitesi Rektörü olarak atanmasının ardından araştırılan isim olmaya başladı. Arap Dili Eğitimi alanında eğitim alan Musa Yıldız, lisans, yüksek lisans, doktora ve profesörlüğünü de Gazi Üniversitesi bünyesinde almıştır. Peki, Musa Yıldız kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Gazi Üniversitesi Rektörü Musa Yıldız, 20 Temmuz 1967 yılında Samsun'da dünyaya gelmiştir. Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalından mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini hazırlamış olduğu teziyle Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamlamıştır.
MUSA YILDIZ'IN EĞİTİM HAYATI
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
Arap Dili Eğitimi
Gazi Üniversitesi
1988
Yüksek Lisans
Arap Dili Eğitimi
Gazi Üniversitesi
1992
Doktora
Arap Dili Eğitimi
Gazi Üniversitesi
1998
Doçent
Arap Dili ve Edebiyatı
YÖK Üniversitelerarası Kurul
2002
Profesör
Arap Dili Eğitimi
Gazi Üniversitesi
2007
MUSA YILDIZ'IN AKADEMİK HAYATI
Görev Unvanı
Görev Yeri
Yıl
Araş.Gör.
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
1994-1996
Mis.Araş.Gör.
Kahire Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
1996-1997
Araş.Gör.
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
1997-1998
Öğ. Gör. Dr.
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
1998-2001
Yard. Doç. Dr.
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
2001-2002
Doç. Dr.
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
2002-2003
Doç. Dr.
Ürdün Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
2003-2004
Doç. Dr.
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
2004-2007
Prof. Dr.
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
2007-
ÇALIŞMA HAYATI
Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı
2002-2003
Gazi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkan Yrd.
2007-2010
Gazi Eğitim Fakültesi Erasmus Koordinatörü
2007-2010
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür Yrd.
2010-2011
Gazi Üniversitesi OYP Kurum Koordinatörü (Kurucu)
2012-2013
Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı
2012-2013
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü
2012-2013
Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili (Eş Rektör)
2013-2014
Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı
2014-2019
Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı
2015-2020
BİLDİĞİ DİLLER
Arapça, Fransızca, İngilizce ve Kazak Türkçesi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle