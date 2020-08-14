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Haber Giriş: 14.08.2020 - 10:46,Son Güncelleme:

Musa Yıldız kimdir? Gazi Üniversitesi Rektörü Musa Yıldız nereli?

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Musa Yıldız kimdir? Gazi Üniversitesi Rektörü Musa Yıldız nereli?
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Musa Yıldız, Gazi Üniversitesi Rektörü olarak atanmasının ardından araştırılan isim olmaya başladı. Arap Dili Eğitimi alanında eğitim alan Musa Yıldız, lisans, yüksek lisans, doktora ve profesörlüğünü de Gazi Üniversitesi bünyesinde almıştır. Peki, Musa Yıldız kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Gazi Üniversitesi Rektörü Musa Yıldız, 20 Temmuz 1967 yılında Samsun'da dünyaya gelmiştir. Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalından mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini hazırlamış olduğu teziyle Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamlamıştır.

MUSA YILDIZ'IN EĞİTİM HAYATI

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

 Arap Dili Eğitimi

Gazi  Üniversitesi

1988

Yüksek Lisans

 Arap Dili Eğitimi

Gazi  Üniversitesi

1992

Doktora

 Arap Dili Eğitimi

Gazi  Üniversitesi

1998

Doçent

Arap Dili ve Edebiyatı

YÖK Üniversitelerarası Kurul

2002

Profesör

 Arap Dili Eğitimi

Gazi  Üniversitesi

2007

MUSA YILDIZ'IN AKADEMİK HAYATI

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Araş.Gör.

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

1994-1996

Mis.Araş.Gör.

Kahire Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

1996-1997

Araş.Gör.

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

1997-1998

Öğ. Gör. Dr.

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

1998-2001

Yard. Doç. Dr.

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

2001-2002

Doç. Dr.

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

2002-2003

Doç. Dr.

Ürdün Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

2003-2004

Doç. Dr.

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

2004-2007

Prof. Dr.

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

2007-

ÇALIŞMA HAYATI

Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı

2002-2003

Gazi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkan Yrd.

2007-2010

Gazi Eğitim Fakültesi Erasmus Koordinatörü

2007-2010

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür Yrd.

2010-2011

Gazi Üniversitesi OYP Kurum Koordinatörü (Kurucu)

2012-2013

Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı

2012-2013

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü

2012-2013

Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili (Eş Rektör)

2013-2014

Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı

2014-2019
 


 

Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı

2015-2020

BİLDİĞİ DİLLER

Arapça, Fransızca, İngilizce ve Kazak Türkçesi.

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