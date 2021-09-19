Musa Orhan'ın duruşmasına girerken yakalanan sahte avukatın ifadesi ortaya çıktı

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Anadolu Ajansı (AA) - Siirt Adliyesi'nde 16 Eylül'de 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın yargılandığı duruşma salonuna avukat cübbesiyle girerken polisin dikkati sayesinde yakalanan ve "dolandırıcılık" suçundan tutuklanan Abdurrahman B. (42) ile ilgili başlatılan soruşturmada yeni bilgilere ulaşıldı.

Abdurrahman B. hakkında "kamu görevini usulsüz olarak üstlenme", "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" gibi farklı suçlardan 16 kaydı bulunduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, Abdurrahman B'nin adliyede işlem yaptığı belgeleri mercek altına alan polis, zanlının irtibatlı olduğu kişileri de tespit etmeye çalışıyor.

"KÜÇÜKLÜĞÜMDEN BERİ AVUKAT OLMAK İSTEDİĞİMDEN CÜBBE İLE ADLİYELERDE DOLAŞMAKTAYIM" SAVUNMASI

Tutuklanan Abdurrahman B, savcılıktaki ifadesinde, mesleğini inşaat işçisi olarak belirterek, "Aslında hukuk bitirmedim, avukat değilim ancak küçüklüğümden beri avukat olmak istediğimden uzun zamandır avukat cübbesiyle farklı adliyelerde dolaşmaktayım." ifadelerini kullandı.

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Abdurrahman B, ifadesinde Siirt Adliyesi'ne geldiğinde Musa Orhan'ın yargılandığı duruşmadan bilgisinin olmadığını, bu duruşmaya girme kastıyla adliyeye gelmediğini ileri sürdü.

BOŞANMA DAVASINA GİRİP, DURUŞMA ZAPTINA İMZA ATMIŞ

Siirt Adliyesi'nde o gün yaşananlara ilişkin Abdurrahman B, ifadesinde şunları kaydetti:

"Aile mahkemesi önünde F.B. isimli bir kadınla karşılaştım. Kendisine Sosyal Hizmetlerin avukatı olduğumu söyledim. Bu sırada üzerimde cübbe de vardı. Ben herhangi bir şekilde kendisinden para istemedim. Anlaşmalı boşanma için yardımcı olacağımı söyledim, hanımefendi de kabul etti. Avukat H.Ç'yi daha önce tanımıyordum, olay günü Siirt Barosu'nda gördüm. H.Ç'ye kendimi Tunceli Barosu avukatı olarak tanıttım. H.Ç'ye boşanma davalarından anlamadığımı, kendisinden yardımcı olmasını istedim. Bunun üzerine avukat H.Ç'nin bürosuna F.B. ve eşi Ö.B. ile gittik. Avukat H.Ç. protokolü hazırladı, tekrar adliyeye geldik. Aile Mahkemesi'nde bulunduğumuz sırada bana, 'F.B'nin avukatı mısın?' diye sordular. Ben de 'Evet, avukatıyım.' dedim. Bu sırada da üzerimde cübbe vardı. Duruşma sırasında boşanma protokolünü avukat olarak ben ibraz ettim. Duruşma zaptına da imza attım. İmzayı kabul ediyorum."

DAHA ÖNCE DE KENDİSİNİ AVUKAT OLARAK TANITARAK DOLANDIRICILIK YAPMIŞ

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Hakkında 16 suçtan işlem yapıldığı tespit edilen Abdurrahman B'nin yaklaşık 6 ay önce de Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kendisini avukat olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla tutuklandığı ve bir süre cezaevinde kaldığı öğrenildi.

OLAY

Siirt'te 16 Eylül'de, 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın yargılandığı duruşma salonuna avukat cübbesi giyerek girmek isteyen Abdurrahman B, daha önce hakkında "sahtecilik" suçundan işlem yapan Siirt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde görevli bir polis memurunun dikkatinden kaçmamıştı.

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Şüpheliyi tanıyan polis memurunun durumu amirlerine bildirmesi üzerine polisler Abdurrahman B'ye kimliğini sormuştu. "Ben avukatım, avukata kimlik sorulur mu?" tepkisi ile karşılaşan polislerin ısrarla istemesi üzerine Abdurrahman B. kimliğini vermişti. Polis, kimlik bilgileri incelenen Abdurrahman B'nin daha önce hakkında işlem yaptığı kişi olduğunu belirlemişti. Gözaltına alınan zanlı, "dolandırıcılık" suçundan tutuklanmıştı.