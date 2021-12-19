Musa Orhan'ın cezasının gerekçesi açıklandı

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Batman'da intihar eden İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan eski Uzman Çavuş Musa Orhan'a Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen 10 yıl hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, İpek Er ile Musa Orhan'ın sosyal medya üzerinden tanıştıkları ve bir müddet konuştuktan sonra sevgili oldukları belirtildi. İpek Er'in daha sonra Batman'dan sanığın yaşadığı Siirt'e gelip, 25-28 Haziran tarihleri arasında otelde kaldığına kararda dikkat çekildi.

İPEK ER'E ALKOL İÇİRDİĞİ TEPSİT EDİLDİ

Sanık Musa Orhan'ın, İpek Er'i 28 Haziran'da kaldığı otelden alıp, arkadaşına ait olduğunu söylediği bir eve götürdüğü, Orhan'ın burada cinsel ilişkiye girme teklifine Er'in 'bakire' olduğunu söyleyerek, kabul etmediği vurgulandı. Ret cevabı alan Musa Orhan'ın bir gün sonra aynı eve alkollü şekilde geldiği ve ısrar ederek Er'in de iki bardak alkol almasını sağladığı vurgulandı. Er'in alkol aldıktan sonra sarhoş olduğu belirtilen kararda, Orhan'ın evlenmek vaadinden bulunarak, cinsel birliktelik konusunda ısrar ettiği, alkolün etkisiyle direnç gösteremeyen İpek Er ile cinsel birliktelik yaşadıkları kaydedildi. Sabah uyandığında İpek Er'in, sarhoş edilerek kendisine sahip olunduğunu söylemesi üzerine ise Musa Orhan'ın zaten evleneceklerini söyleyerek güven uyandırmaya devam ettiği, Er'in bunun üzerine bu kez kendi rızası ile Musa Orhan ile iki kez daha cinsel ilişkiye girdiği belirtildi.

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RAPOR İLE MAĞDURUN İDDİALARI UYUMLU

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Bilet alıp, kendisini İzmir'e kuzeninin yanına gönderen Musa Orhan'ın telefonlarına ve mesajlarına cevap vermemesi üzerine aynı otobüsle Siirt'in Kurtalan ilçesine dönen Er'in şikayetçi olduğu kaydedildi. Sanık Musa Orhan'ın hakkındaki suçlamaları kabul etmediği ifade edilen kararda, Er'in yapılan muayenesi sonucu verilen Siirt Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü'nün 09 Temmuz 2020 tarihli raporundan ve olayın gerçekleştiği evin yatak odasından alınan battaniye ve yastık kılıfı üzerinde Orhan ve Er'e ait meni, vücut izi ve kan örneklerinin karışık halde bulunduğuna ilişkin raporun; mağdurun olayın gerçekleştiği yer ve zamana ilişkin iddialarını doğruladığı vurgulandı. Bunun Er'in anlatımlarıyla da uyumlu olduğu ifade edildi.

Kararda, İpek Er'in amacının sanık Orhan'a iftira atmak, cezalandırılmasını sağlamak olmadığına dikkat çekilerek "Alkolün etkisinde olan direnme ve idrak etme gücünü kaybeden mağdurun, öncesinde ya da ilişki esnasında açıkça ilişkiye girme iradesi olmadığı sürece yapılan cinsel ilişkinin rıza dışı olduğunun kabul edilmesi gerekir. Bu durumda artık mağdurun direnci kırıldığı için sanığın cebir kullanması gerekmediği gibi mağdurun direnmesi de beklenemez" denildi.

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'ADİL BİR KARAR OLMAMIŞTIR'

Karara itiraz eden Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, mahkemenin bir cümlelik gerekçeye sığındığını öne sürerek "Mağdurun alkol alarak direncinin kırıldığı ve cinsel ilişkiye rızasının olmadığının kabulü gerekir demiştir. Oysa alkol alınıp alınmadığı, alındıysa ne cins bir alkol alındığı dahi kanıtlanamamıştır" diyerek, kararı adil bulmadığını kaydetti.

Siirt Valiliği'nce 16 Temmuz 2020'de açığa alınan Musa Orhan, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nca Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ihraç edilmişti.

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