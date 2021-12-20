Musa Orhan davasında gerekçeli karar açıklandı! Bu yüzden tutuklanmamış

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Mete ‘Gazoz’u kaptırdı içecek adı olduMete ‘Gazoz’u kaptırdı! içecek adı oldu#Mete Gazoz
19 kent alarmda Meteorolojiden peş peşe uyarılar...19 kent alarmda! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar...#Meteoroloji
Fenerbahçe-Beşiktaş maçında yönetim istifa tezahüratlarıFenerbahçe-Beşiktaş maçında 'yönetim istifa' tezahüratları!#Fenerbahçe
Erdoğandan TÜSİADa tepki: Bizimle mücadele edemezsinizErdoğan'dan TÜSİAD'a tepki: Bizimle mücadele edemezsiniz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Memur ve emekli zammı ne olacakMemur ve emekli zammı ne olacak?#Asgari Ücret
4 gollü derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş yenişemedi4 gollü derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş yenişemedi#Süper Lig
PKK’lı değilsen ‘Kürt’ değilsin, ‘Caş’sınPKK’lı değilsen ‘Kürt’ değilsin, ‘Caş’sın!#HDP
Kış lastiğinde kiralık dönemiKış lastiğinde kiralık dönemi#Kış Lastığı
Kadından hani şef olmazdıKadından hani şef olmazdı#Sinem Özler
Kanser vakaları neden artıyor Genetik yatkınlık yüzde 10 ise...Kanser vakaları neden artıyor? Genetik yatkınlık yüzde 10 ise...#Kanser
Vakıfbank 4. kez dünya şampiyonu olduVakıfbank 4. kez dünya şampiyonu oldu#Vakıfbank
Muhabire utanç verici hareket Muharrem Sarıkaya özür dilediMuhabire utanç verici hareket! Muharrem Sarıkaya özür diledi#Gaziantep
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşımı faize ezdirmeyeceğimCumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşımı faize ezdirmeyeceğim#İstanbul
Bakan Bilgin duyurdu... Flaş AGİ ve emekli maaşı açıklamasıBakan Bilgin duyurdu... Flaş AGİ ve emekli maaşı açıklaması#Agi
Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası MHKden flaş toplantı VAR kayıtlarını dinleyip...Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası MHK'den flaş toplantı! VAR kayıtlarını dinleyip...#Galatasaray
HABERLERGündem Haberleri

Musa Orhan davasında gerekçeli karar açıklandı! Bu yüzden tutuklanmamış

#Musa Orhan#TECAVÜZ#İpek Er
Musa Orhan davasında gerekçeli karar açıklandı Bu yüzden tutuklanmamış

Tüm duruşmaları takip ediyor olması, kaçacağına ilişkin somut bir delilin bulunmaması, adli kontrol tedbiriyle de beklenen amaca ulaşılabilecek olması sebebiyle...

Haberin Devamı

Batman’da 18 yaşındaki kız arkadaşı İpek Er’e cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla, eski uzman çavuş Musa Orhan hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Tutuksuz yargılanan Orhan’a iyi hal indirimi yapılarak, 10 yıl hapis cezası verilmişti. Orhan’ın tutuklanması talebi ise mahkemece reddedildi. Mahkeme, gerekçeli kararını tamamladı. Gerekçeli kararda, Siirt Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü’nün verdiği rapor, olayın gerçekleştiği ikametin yatak odasından alınan battaniye ve yastık kılıfı üzerinde sanığa ve mağdura ait meni, vücut izi ve kan örneklerinin karışık halde bulunduğuna ilişkin raporun; mağdurun olayın gerçekleştiği yer ve zamana ilişkin iddialarını doğruladığı vurgulandı.

‘BEYANLARI SAMİMİ’

Kararda, mağdurun anlatımları bir bütün olarak dikkate alındığında, kabul ile uyumlu olduğu görüldüğü belirtilerek, “Ayrıca şayet mağdurun amacı sanığa iftira atmak ve onun cezalandırılmasını sağlamak olsa idi, olay tarihinde sanıkla yaşadığı tüm cinsel ilişkilerin zorla olduğunu söyleyebilir ya da en azından rızayla birliktelik yaşadığını söyleyemeyebilirdi. Oysa mağdur ilk ilişki ve sonrasında olanın rızası dışında olduğunu ama ertesi gün ise rızayla ilişkiye girdiğini beyan etmiş olduğu, bu sebeple de mağdurun beyanının samimi olduğu anlaşılmıştır” denildi.

Haberin Devamı

‘RIZASI YOKTU’

Gerekçeli kararda, meydana gelen cinsel ilişki olayında, rızanın bulunup bulunmadığının tartışılmasına ilişkin olarak da şu değerlendirme yapıldı: “Alkolün etkisinde olan, direnme ve idrak etme gücünü kaybeden mağdurun, öncesinde ya da ilişki esnasında açıkça ilişkiye girme iradesi olmadığı sürece yapılan cinsel ilişkinin rıza dışı olduğunun kabul edilmesi gerekir. Bu durumda artık mağdurun direnci kırıldığı için sanığın cebir kullanması gerekmediği gibi ayrıca mağdurun direnmesi de beklenemez. Esasında önemli olan mağdurun rızasının bulunmamasıdır. Bu da suçun oluşumu için yeterlidir. Burada mağdur, yapılan ilk cinsel birleşmenin isteği dışında ve zorla gerçekleştiğini beyan etmiş ve bu beyanı da diğer delillerle desteklenmiştir. Oysa sanığın savunmaları olayla ve raporlarla çelişmektedir. Bu sebeplerle mağdurun beyanlarının doğru olduğu kabul edildiğinde sanığın üzerine atılı eylemi mağdurun rızası olmaksızın gerçekleştirdiği anlaşılmakta olup, açıklanan sebeplerden dolayı sanığın üzerine atılı cinsel istismar suçunu işlediği sabit olduğundan cezalandırılmasına karar verilmiştir”

Kararda, sanık Orhan’ın ‘tüm duruşmaları takip ediyor olması, kaçacağına ilişkin somut bir delilin bulunmaması, adli kontrol tedbiriyle de beklenen amaca ulaşılabilecek olması sebebiyle’ daha önce uygulanan yurtdışına çıkma yasağının aynen devamına ve ayrıca ikamet ettiği en yakın karakola giderek her ayın 1. ve 15. günleri imza vermek suretiyle adli kontrol tedbirlerine hükmedildiği belirtildi.

Haberin Devamı

'İSTİNAF ÇÖZSÜN' YAKLAŞIMI

Musa Orhan’ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş ise mahkûmiyet kararına ilişkin olarak “Siirt küçük bir şehir olmasından dolayı verilecek bir beraat kararının heyete karşı manevi baskı yaratma ihtimali karşısında, heyetin ‘Bu karar ile mahkûmiyet verdik ama tutuklamıyoruz, dosyayı istinaf çözsün’ şeklinde orta bir çıkış yoluna gittiği kanaatindeyiz. Bu da heyetin kendi kararına inanmadığını göstermektedir” görüşünü savundu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Musa Orhan#TECAVÜZ#İpek Er

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat