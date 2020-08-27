Musa Dinç 'Gül ve Düşün' kitabıyla gündeme geldi - Yazar Musa Dinç kimdir?

Yazar Musa Dinç, 07.01.1960 tarihinde Diyarbakır / Çınar -Aşağı konak Köyü’nde doğdu.

1982 yılında Konya Atatürk Sağlık Meslek Lisesi Sağlık Memurluğu Bölümünü, 1986 yılında Anadolu Üniversitesi / İş İdaresi Bölümü, 1992 yılında Ankara Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü Toplum Sağlığı Bölümü’nü birincilikle bitirdi.

1987–1988 yılları arasında 199. Dönem olarak askerliğini Tank Asteğmen olarak Kırklareli / Lüleburgaz’da ifa etti.

Siirt / Kurtalan ve Diyarbakır’da sağlık memurluğu; yanı sıra Artvin-Ardanuç, Manisa / Turgutlu, Akhisar ve Diyarbakır –Yenişehir 70.Yıl Sağlık Meslek Liseleri’nde meslek dersleri öğretmenliği ve idarecilik yaptı.

2000–2008 yılları arasında Diclem Sahaf Yayıncılık ve Editörlük hizmetlerinde bulunan Musa Dinç, Aykırı Sanat, Damar, Öğretmen Dünyası dergilerinin Diyarbakır temsilciliklerini yürüttü.



DİSED (Diyarbakır Sanatçılar ve Edebiyatçılar Derneği, Çukurova Yazarlar Derneği ve Türkiye Edebiyatçılar Derneği Yönetim Kurulu'nda görev aldı.

2010 yılında İnönü Üniversitesi Malatya Sağlık Bilimleri Fakültesi /Sağlık Eğitimi Lisans programından mezun olarak Sağlık Eğitimcisi oldu.

2017 yılında Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Hizmetlerinde İletişim alanında Yüksek Lisans yaparak, Sağlık İletişim Uzmanı oldu.

Mersin / Tarsus, Muğla / Ula ve Aydın / Didim Halk Eğitim Merkezleri’nde “ Hasta Bakım ve Yaşlı Bakım, Tıbbi Sekreterlik ve İlk Yardım “ konulu kurslarda eğitmenlik yaptı.

Aykırı sanat, Amida, Öğretmen Dünyası, Kavram Karmaşa, Hazan, Yaşam Yolu, Mut/Çıtlık, Siya, Fırt, Gırgır, Popüler ESMER Kültür Dergisi, T.Y.S Güzel Yazılar, Ardanuç’a Bakış, Artvin Serhat, Yeni Akhisar’ın Sesi, Dicle Güneş, Yeni Yurt, Olay, Objektif, Yeni Alanya, Kulilk, Gerçemek, Diyarbakır Kültür Sanat Bülteni, Ekin Sanat, Deliler Teknesi, SarmalÇevrim, Güncel Sanat, Aydın Efesi, Şarlo, FIRT aylık mizah dergileri gibi ve gazetelerde şiir, öykü ve makaleleri yayımlandı.



Artvin 08 Fm Radyosu’nda mizah saati, Diyarbakır Bağ Tv’ de ‘Tele Pirzola’ adlı mizah programı ve bir dönem Diyarbakır TRT Gap Radyosu’nda “Musa Dinç’le Mizahlı Dakikalar “ adıyla program yaptı.

Türkiye Edebiyatçılar Derneği, Türkiye Yazarlar Sendikası, BESAM ve Uluslararası PEN Türkiye Yazarlar Derneği üyesi, Çukurova Edebiyatçılar Derneği Üyesi, Ünlü mizah GIRGIR Dergisi’nin de eski köşe yazarıdır.

09.02.2009 tarihinde Tarsus Anadolu Sağlık Meslek Lisesi’nde meslek dersleri öğretmeni olarak göreve başladı. Bu görevini 2015 yılına kadar sürdürdü. 2015 yılında emekli oldu, sonra Muğla Özel Yücelen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meslek dersleri öğretmeni olarak, bir yıl görev yaptı.