Muş ve Ordu'da sel 2 can almıştı! Meteoroloji'den 13 ile uyarı... Aşırı yağış alarmı

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Meteoroloji 12 ili gök gürültülü sağanağa karşı sarı kodla uyardı. Ordu ise turuncu kodla uyarıldı. Yağışların; Doğu Karadeniz ile Samsun'un doğusu, Ordu, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu’nun doğusu ile Orta Karadenizde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının batı, güney ve iç kesimlerde 1 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde, Doğu Anadolu'nun doğusunda 2-4 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu’nun doğusu ile Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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SAĞANAK SONRASI SEL SULARI İKİ CAN ALDI

Ordu'da gün içinde aralıklarla yağan sağanak yağış iki ilçede su baskını, heyelan ve hasara neden oldu. Çaybaşı ilçesinde sel sularına kapılan Hatice Kocakoç (83) hayatını kaybetti.

Sağanak yağış Ordu'nun İkizce ilçesinde de etkili oldu. Yağış nedeniyle ilçenin içinden geçen derenin debisi yükselirken, Fatih, Merkez, Kocaman, Beylerce, Kutluca, Bolluk ve Kurtköy mahallelerinde irili ufaklı heyelanlar oluştu. Heyelan nedeniyle ilçenin Şenbolluk Mahallesinde hayvancılıkla uğraşan Dursun Aşçı'nın iki ineği sel sularına kapılarak öldü. Sel suları nedeniyle ilçede bazı mahallelerde yollar kapandı, yoldaki araçlar ise biriken balçık ve çamura saplandı.

METREKAREYE 186,7 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; dün İkizce ilçesinde metrekareye 186,7, Çaybaşı ilçesinde 78,43, Ünye ilçesinde 89,8 kilogram yağış düştü. Çaybaşı'nda 83 yaşındaki Hatice Kocakoç, sele kapılarak yaşamını yitirdi. Yağış sonrası bölgede 6 su baskını, 10 mahsur kalma ve 1 kayıp ihbarı yapıldı. İrili ufaklı heyelanlar oluşan bölgede belediye ekipleri, gece boyu çalışmalarına devam etti. Ordu Valisi Muammer Erol ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, selin yaşandığı bölgelerde incelemeler yaptı.

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Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Bahçe köyünde sağanak yağış sonrası oluşan sel sularına kapılan 20 yaşındaki Nazar Karataş, hayatını kaybetti.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 35

İstanbul: Az bulutlu ve açık 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Adana: Az bulutlu ve açık 38

Antalya: Az bulutlu ve açık 43

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Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24Az bulutlu ve açık 40