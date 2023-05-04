Muş Ovası’nda Lale Devri

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Endemik bitki türleri arasında yer alan ve ‘Muş 1071’ ismiyle tescillenen laleler, canlılığını koruyabildiği 15 günlük sürede ziyaretçi akınına uğruyor. Türkiye’nin dört bir yanından gelen ve Muş Lalesi’ni görmeden şehirden ayrılmayan ziyaretçiler, bu anları fotoğraflarını çekerek ölümsüzleştirmeye çalışıyor.

KOPARMANIN CEZASI 244. 315 TL

Özellikle nesli tehlike altında bulunan endemik ve nadir bir bitki türü olan Muş Lalesi’nin soğanından koparılarak ticarete konu edilmesi halinde 244 bin 315 TL idari para cezası uygulanıyor. Cezadan ötürü, ziyaretçiler lalelere dokunmaya bile çekiniyor.