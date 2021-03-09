Muş Ovası'nda kardelen güzelliği

Kış mevsiminin sert ve çetin geçtiği Muş'ta, havaların ısınmasıyla çiçek açan kardelenler, yöre halkınca 'baharın müjdecisi' olarak adlandırılıyor. Çiçek açınca Muş Ovası'nı beyaza bürüyen kardelenler, halkın ve fotoğrafçıların ilgi odağı oldu. Yılın ilk çiçeği olan kardelenlerin eşsiz güzelliği, fotoğrafçılar ve vatandaşlar tarafından görüntüleniyor.

Şehrin ovasında karların erimesiyle boy gösteren çiğdem ve kardelen çiçeklerinin fotoğraflarını çeken fotoğrafçı Kenan Demir, "Muş ilimizde bu yıl fazlasıyla kar yağdı. Karların erimesinin ardından çıkan çiğdem ve kardelen çiçeklerini bizler doğa fotoğrafçıları olarak çekmeye geldik. Çektiğimiz bu fotoğraflarla ilimizin tanıtımına katkı bulunmaya çalışıyoruz. İlimizin dağlarında kar, ovasında ise çiçekler var. Anlatılması mümkün olmayan bu güzellikleri fotoğraflarımıza yansıtarak, insanların beğenisine sunmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Kentin dağlarında metreleri aşan kar yığınlarının olduğunu, ovasında ise bahar mevsiminin müjdecisi çiğdem ve kardelen çiçeklerinin açtığını belirten bir diğer fotoğraf sanatçısı Selim Aksoy ise, bir birinden güzel fotoğraf karelerini kayda aldıklarını söyledi.

Ayrıca, kardelen çiçeklerini kardeşi ile toplayan Elif Mutlu da, "Bu yıl çok kar yağışı oldu. Karların erimesiyle birlikte bizler de kardelen çiçeklerini toplamaya geldik" dedi.