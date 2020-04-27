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Mehmet AYDIN- Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)
Haber Giriş: 27.04.2020 - 12:12,Son Güncelleme:

Muş lalelerini ziyarete 'koronavirüs' engeli

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Muş lalelerini ziyarete 'koronavirüs' engeli
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MUŞ'un simgesi kırmızı laleler ile Muş Ovası, bahar aylarında kırmızıya büründü. Nisan ayının sonlarına doğru açan ve 15 gün canlı kalan kırmızı laleler, koronavirüs nedeniyle ziyaretçiler tarafından bu yıl yerinde görülemeyecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nce 2015 yılında 'Muş 1071' ismi ile tescillenen Muş laleleri, açtı. Havaların ısınmasıyla Muş Ovası'nda açan laleler, her yeri kırmızıya bürüdü. Kırmızı laleler, karlı dağlarla güzel görüntüler oluşturdu. Canlılığı yaklaşık 15 gün olan Muş laleleri, koronavirüs nedeniyle ziyaretçiler tarafından bu yıl yerinde görülemeyecek.

BERCE Alparslan Tarım İşletmesi'nin güvenlik şefi Salih Ongür, lalelerin, halkın ziyaretine koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldığını söyledi.

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