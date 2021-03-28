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Gündem
Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)
Haber Giriş: 28.03.2021 - 09:59 | Son Güncelleme:

Muş- Kulp- Diyarbakır yolu ulaşıma açıldı

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Muş- Kulp- Diyarbakır yolu ulaşıma açıldı

MUŞ'ta, etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan Muş- Kulp- Diyarbakır yolu, ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Muş'ta, mart ayının sonunda yeniden etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan tipi nedeniyle, Muş- Kulp- Diyarbakır yolu ulaşıma kapandı. Karayolları 113'üncü Şube Şefliği ekipleri, 1 metreyi aşan kar kalınlığının bulunduğu yolda, karla mücadele çalışması başlattı. Tipinin etkili olduğu bölgelerde ilerlemekte güçlük çeken ekiplerin zorlu çalışmasının ardından yol, yeniden ulaşıma açıldı.

 

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