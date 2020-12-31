Muş adeta buz kesti! Nehir ve dereler buz tuttu

Muş'ta, geçen hafta yoğun kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü kentte, nehir, dere ve göletlerin yüzeyi buz tuttu. Cadde, sokak ve kaldırımlarda buzlanmaların meydana geldiği kentte, bazı binaların çatılarında buz sarkıtları oluşurken, araç camları ise buzla kaplandı. Vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için naylon ya da battaniyelerle sararak önlem almaya çalıştı.

DOYUMSUZ MANZARALAR ORTAYA ÇIKTI

Şehir merkezinde özellikle gece etkisini hissettiren dondurucu soğuklar, ağaç yaprakları ve dalların donmasına neden oldu. Kentteki Karasu Nehri ve birçok dere ile göletlerin yüzeyi buzla kaplandı, ağaç ve tel örgülerin kırağı tutması da seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkardı. Soğuk hava bir yandan çileye dönüşürken, bir yandan da eşsiz manzarası ile görenleri hayran bırakıyor.