Murgul’da, 4 köyde karantina tedbirleri sürüyor

Murgul'a bağlı Çimenli, Ardıçlı, Osmaniye ve Akantaş köylerinde, koronavirüs vakası görülmesi üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca 29 Ekim’de karantina uygulaması başlatıldı. Jandarma ekipleri, köylerin giriş ve çıkışlarını kapattı. Bölgede ekipler, önlem ve kontrollerini sürdürürken, tedbirlere uymaya özen gösteren köylüler de vakaların düşüşe geçip, 10 gün daha sürecek karantinanın, sona ermesini bekliyor.