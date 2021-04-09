Muratpaşa Posta Kodu kaçtır? Antalya'nın ilçesi Muratpaşa'nın ve mahallelerinin Posta Kodları
Posta yolu ile yapılmakta olan gönderilerin belirtilen adreslere en hızlı ve doğru bir şekilde iletilmesini her ilin ve illere bağlı olan ilçelerin posta kodları sağlamaktadır. Her ile ait olan farklı posta kodları bulunmaktadır. Peki, Muratpaşa posta kodu kaçtır? Antalya'nın ilçesi Muratpaşa'nın ve mahallelerinin posta kodları nelerdir? İşte, detaylar.
Posta kodları belirli rakamlar ve harflerden oluşmaktadır. Bilgisayarın bu rakamlar ve harflerden oluşan posta kodunu okumasıyla gönderinin hangi il ve ilçelere gideceği en hızlı ve en doğru şekilde belirlenerek gönderimi sağlanır.
Muratpaşa Posta Kodu Kaçtır?
Antalya ili posta kodu 07000'dır. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinin posta kodu ise 07030'dur.
Antalya'nın İlçesi Muratpaşa'nın ve Mahallelerinin Posta Kodları
Muratpaşa - Bahçelievler: Altındağ, Bahçelievler, Deniz, Memurevleri, Varlık, Yıldız Mahalleleri - 07050
Muratpaşa - Çarşı: Balbey, Elmalı, Kışla, Kızılsaray, Tahılpazarı, Üçgen Mahalleleri - 07040
Muratpaşa - Eskisanayi: Cumhuriyet, Dutlubahçe, Etiler, Konuksever, Muratpaşa, Sedir Mahalleleri - 07010
Muratpaşa - Fener: Fener, Şirinyalı, Yeşilbahçe Mahalleleri - 07160
Muratpaşa - Gençlik: Barbaros, Çaybaşı, Demircikara, Gençlik, Haşimişcan, Kılınçarslan, Selçuk, Sinan, Tuzcular, Zerdalilik Mahalleleri - 07100
Muratpaşa - Kızıltoprak: Doğuyaka, Gebizli, Kızılarık, Kızıltoprak, Mehmetçik, Topçular Mahalleleri - 07300
Muratpaşa - Lara: Altınovayenigöl - Çağlayan, Ermenek, Güzelbağ, Güzeloba, Kundu-kemerağzı-oteller Böl., Yeşilköy Mahalleleri - 07230
Muratpaşa - Meltem: Bayındır, Güvenlik, Meltem, Soğuksu Mahalleleri - 07030
Muratpaşa - Merkezköyler: Karaçallı, Kemerağzı, Özlü Köyleri - 07230
Muratpaşa - Meydankavağı: Güzeloluk, Kıcami, Meydankavağı, Tarım, Yeşilova, Zümrütova Mahalleleri - 07200
Muratpaşa - Yenigün: Kızılarık, Yenigün, Yeşildere, Yüksekalan Mahalleleri - 07310
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