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HaberlerGündem HaberleriMuratpaşa Posta Kodu kaçtır? Antalya'nın ilçesi Muratpaşa'nın ve mahallelerinin Posta Kodları
GeriGündem Muratpaşa Posta Kodu kaçtır? Antalya'nın ilçesi Muratpaşa'nın ve mahallelerinin Posta Kodları  
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Haber Giriş: 09.04.2021 - 04:09 | Son Güncelleme:

Muratpaşa Posta Kodu kaçtır? Antalya'nın ilçesi Muratpaşa'nın ve mahallelerinin Posta Kodları  

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Muratpaşa Posta Kodu kaçtır? Antalya'nın ilçesi Muratpaşa'nın ve mahallelerinin Posta Kodları  

Posta yolu ile yapılmakta olan gönderilerin belirtilen adreslere en hızlı ve doğru bir şekilde iletilmesini her ilin ve illere bağlı olan ilçelerin posta kodları sağlamaktadır. Her ile ait olan farklı posta kodları bulunmaktadır. Peki, Muratpaşa posta kodu kaçtır? Antalya'nın ilçesi Muratpaşa'nın ve mahallelerinin posta kodları nelerdir? İşte, detaylar.

 

Posta kodları belirli rakamlar ve harflerden oluşmaktadır. Bilgisayarın bu rakamlar ve harflerden oluşan posta kodunu okumasıyla gönderinin hangi il ve ilçelere gideceği en hızlı ve en doğru şekilde belirlenerek gönderimi sağlanır.

 Muratpaşa Posta Kodu Kaçtır?

 Antalya ili posta kodu 07000'dır. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinin posta kodu ise 07030'dur.

 Antalya'nın İlçesi Muratpaşa'nın ve Mahallelerinin Posta Kodları

Muratpaşa - Bahçelievler: Altındağ, Bahçelievler, Deniz, Memurevleri, Varlık, Yıldız Mahalleleri - 07050

Muratpaşa - Çarşı: Balbey, Elmalı, Kışla, Kızılsaray, Tahılpazarı, Üçgen Mahalleleri - 07040

Muratpaşa - Eskisanayi: Cumhuriyet, Dutlubahçe, Etiler, Konuksever, Muratpaşa, Sedir Mahalleleri - 07010

Muratpaşa - Fener: Fener, Şirinyalı, Yeşilbahçe Mahalleleri - 07160

Muratpaşa - Gençlik: Barbaros, Çaybaşı, Demircikara, Gençlik, Haşimişcan, Kılınçarslan, Selçuk, Sinan, Tuzcular, Zerdalilik Mahalleleri - 07100

Muratpaşa - Kızıltoprak: Doğuyaka, Gebizli, Kızılarık, Kızıltoprak, Mehmetçik, Topçular Mahalleleri - 07300

Muratpaşa - Lara: Altınovayenigöl - Çağlayan, Ermenek, Güzelbağ, Güzeloba, Kundu-kemerağzı-oteller Böl., Yeşilköy Mahalleleri - 07230

Muratpaşa - Meltem: Bayındır, Güvenlik, Meltem, Soğuksu Mahalleleri - 07030

Muratpaşa - Merkezköyler: Karaçallı, Kemerağzı, Özlü Köyleri - 07230

Muratpaşa - Meydankavağı: Güzeloluk, Kıcami, Meydankavağı, Tarım, Yeşilova, Zümrütova Mahalleleri - 07200

Muratpaşa - Yenigün: Kızılarık, Yenigün, Yeşildere, Yüksekalan Mahalleleri - 07310 

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