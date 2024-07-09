Murat’ı ölüme nasıl götürdüğünü anlattı

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Ersen Başak, Fatih Erginoğlu, Doğan Sarıyıldız, Muhterem Perçikli ile Serpil Demir, İngiltere’den Türkiye’ye kesin dönüş yapan Murat Arpapay’a 27 Temmuz 2023’te eskortlu tuzak kurup öldürmüştü. Olayla ilgili iki kadın tutuklanırken, yurtdışına kaçan üç erkek sanık hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı. 5 sanık hakkında ‘olası kastla öldürme’, ‘yağmaya teşebbüs’ suçundan 36 yıl hapis cezası istenmişti.

‘ZENGİN BİR ADAM VAR TANIŞTIRAYIM SENİNLE’

Bakırköy 18’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanıklar Muhterem Perçikli ile Serpil Demir getirildi. Olaydan 2 ay önce üniversiteyi okumak için İstanbul’a geldiğini belirten Muhterem Perçikli, savunmasında şunları anlattı: “Şirinevler’de bir kafede çalışmaya başladım. Hakkında yakalama kararı olan Doğan, Fatih ve Ersen ile tanıştım. Ersen, ‘Bir adam var, maddi gücü yüksek, zengin, onunla tanıştırayım seni’ dedi. Bana, maddi ve manevi açıdan destek olacağını söyledi. Murat Arpapay ile Şirinevler’de bir kafede tanıştık. Ersen, Serpil’e bir ev tutulduğunu, maktulle buluşmam gerektiğini söylemiş. Maktulü almaya Şirinevler meydanına gittim. Yemek yiyip eve geçtik. Doğan ve Fatih eterli bezle Murat’a saldırmaya başladı. Önce bezi burnuna tuttular. Murat, ‘Ne istiyorsun?’ diye bağırmaya başladı. Sonra Murat’a vurmaya başladılar. Murat çok bağırdı, çırpındı. Çok darp edildi, baygınlık geçirdi, yere yığıldı. Fatih bir ara mutfağa geçti, elinde iğne vardı. İçinde beyaz bir sıvı vardı. Murat yatakta baygındı, elleri önden plastik kelepçe ile bağlanmıştı. Konuşamıyordu, kendinden geçmişti. Korkmaya başladım. Serpil’e ‘Ambulansı mı arasak’ dedim. Doğan ile Fatih yanımıza geldi, telefonlarımızı aldı. Aradan yarım saat geçti. Baktığımda Murat’ın kulakları morarmıştı. Bir de göbeği şişmişti. Ağlamaya başladım, öldüğünü anladım. Bana, ‘Hayır ölmedi, bağırma, geç yerine otur’ diye bağırdılar. Evden ayrılırken Fatih ile Doğan, ‘Hiçbir şekilde birine bir şey anlatmayacaksın. Söylersen sen de aynı şeyleri yaşarsın’ diyerek beni bıraktılar.”

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Tutuklu sanık Serpil Demir de savunmasında, “Yatak odasından sesler gelmeye başladı. Yatak odasına doğru yaklaşırken Fatih ile Doğan’ın maktulü darp ettiklerini gördüm. Fatih ve Doğan bize tehdit içerikli konuşmalar yaptı. Kapıyı çekip gittiler” dedi. Mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.