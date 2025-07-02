Murat’ı ihmal mi öldürdü... Bankta bulundu

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ANTALYA’nın Muratpaşa ilçesindeki Ali Peçen Zeytin Park’ta dün 08.30 sıralarında, bankta oturur halde hareketsiz duran kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese ekipler sevk edildi. Sağlık ekibi, banktaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, ölen kişinin üzerinde Murat Serttaş adına kayıtlı kimlik bulundu. Serttaş’ın çene altında dikiş izi, kolunda ise pansuman izine rastladı. Ekipler, Serttaş’ın önceki gün Atatürk Devlet Hastanesi’ne gittiğini, saat 15.00 sıralarında taburcu edildiğini belirledi. Serttaş’ın cansız bedeni savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ANTALYA Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.