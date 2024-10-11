×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı’nın babası son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme Tarihi:

#Murat Yancı#Adıgüzel Yancı#Cenaze
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2024 20:16

Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı’nın babası Adıgüzel Yancı (84) bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Yancı için Zincirlikuyu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Oktay, Demirören Medya Grubu yöneticileri ve çalışanları, televizyon dünyasının önemli isimleri ile Yancı’nın yakınları katıldı. Yancı ailesi burada taziyeleri kabul etti.

Adıgüzel Yancı’nın cenazesi, İkindi vakti kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Murat Yancı#Adıgüzel Yancı#Cenaze

BAKMADAN GEÇME!