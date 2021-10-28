Murat Sancak'ın annesi, son yolculuğuna uğurlandı

Mahbube Sancak için Büyükçekmece'de bulunan Sancaklar Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.
Törene merhumenin ailesinin yanı sıra Spor Toto Süper Lig'den yer alan kulüplerin başkanları ile spor camiasından birçok isim katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Mahbube Sancak'ın naaşı, Karaağaç Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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