Murat Özdemir'den yeni skandal! Önce küfür etti, sonra rüşvet teklif etti

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Bir televizyon programından diskalifiye edilen, evinde beslediği papağanına eziyet ettiği görüntülerle gündeme gelen Murat Özdemir'in, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınında polis ve jandarmaya küfrettiğini iddia eden vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Şikayet üzerine gelen polis ekibi, Murat Özdemir’e ulaşamadı. Ekipler, Özdemir’in aracını kaldırım üzerinde park halinde görüp, durumu trafik ekiplerine bildirdi. Hatalı park edilen araç çekici ile kaldırılmak istendi.

"YEMİŞİM MEMURUNU" DİYEREK PARA TEKLİFİNDE BULUNDU

Bu sırada Özdemir, aracının yanına geldi. Çekici personeli, Murat Özdemir’e polis memurlarının talebi üzerine aracı çektiklerini söyledi. Özdemir ise "Yemişim memurunu" diyerek çekici personeline para teklifinde bulundu. Özdemir, bu sırada olay yerindeki polis ekiplerine de direndi. Özdemir ayrıca polislere de cebinden para çıkarıp, "Alın paranızı" dedi.

İFADESİ ALINMAK ÜZERE POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerinde bulunan görevli komiserin, "Al paranı cebine koy. Senin paran hiç kimseye lazım değil. 'Yemişim memurunu' diye konuşma. Hadsizlik yapma. Devletin memuruna hakaret edemezsin sen. Aracını çektirmeyeceğim. Ama haddini bilerek konuş. Devletin bu kadar adamı senle uğraşıyor burada. Sen kimsin de seninle uğraşacak" diye ikaz edip, ekip otosuna götürdü. Özdemir'in, hakkındaki şikayet üzerine ifadesi alınmak üzere polise merkezine götürüldüğü belirtildi.

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