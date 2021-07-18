Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç'ten bir skandal daha! Arabada alkol aldı, sosyal medyadan paylaştı

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Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç, yine bir skandala imza attı. Daha önce silahla kullandığı aracın camından çevreye ateş ederek trafikte adeta terör estiren Burakcan Övüç, ateş açtığı anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Paylaştığı görüntüler nedeniyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Övüç, bu kez de araba kullandığı sırada alkol alarak trafikte dehşet saçtı.

Övüç'ün araba kullandığı sırada alkol aldığı anları beraberindeki arkadaşı cep telefonu ile görüntüledi. Burakcan Övüç ise o görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde, Övüç ve beraberindeki arkadaşının yüksek sesle müzik dinleyerek alkol aldıkları yer alıyor.

OTOMOBİLİN CAMINDAN ATEŞ AÇMIŞTI

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç, kullandığı aracın camını açarak defalarca ateş etmişti. Silahın doğrultulduğu yönde evlerin olduğu görülmüştü. Trafikte adeta terör estiren Övüç, ateş açtığı anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşmış ancak bir süre sonra silmişti. Övüç, daha önce de bacağının üstüne koyduğu tabanca ile otomobilini kullanmıştı.

Görüntüler büyük tepki çekerken Burakcan Övüç’ün babası Murat Övüç videonun iki yıllık olduğunu iddia ederek, “İki yıl önceki görüntüyü tekrar önümüze getirdiler. Düşmanlarımız yaptı. Oğlum bunu iki yıl önce çektiğinde uyarmıştım. Gençlik hatasıydı. Oğlum sonradan çok pişman oldu. Videoyu kaldırmıştı. Düşmanlarım bu görüntüyü tekrar gündem yaptı. Oğlum iyilik timsali bir insandır. Çevresi onu tanır. Zaten çok pişman oldu” şeklinde konuşmuştu.

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