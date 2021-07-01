Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç trafikte ateş açtı! Burakcan Övüç kimdir, kaç yaşında?

Sosyal medyada her yaptığı olay olan Murat Övüç’ün bu kez de oğlu Burakcan Övüç trafikte dehşet saçan görüntüleriyle gündem oldu. Burakcan Övüç, kullandığı aracın camını açarak trafikte defalarca havaya ateş etti. Silahın ateş edildiği yönde evlerin olması ise korkuya neden oldu. Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Burakcan Övüç’e tepki yağdı. Yoğun tepkinin ardından sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüyü sildi.

Daha önce de bacağının üstüne koyduğu tabanca ile araba kullanan Burakcan Övüç, tepkili vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Murat Övüç’ün oğlu Burakcan Övüç kimdir, kaç yaşında?

MURAT ÖVÜÇ’ÜN OĞLU BURAKCAN ÖVÜÇ KİMDİR?

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün 7 yıllık evliliğinden dünyaya gelen oğlu Burakcan Övüç, 14 Nisan 2001 doğumlu. 20 yaşında olan Burakcan Övüç baba tarafından Van asıllı olarak biliniyor. Oğlundan sık sık bahseden Murat Övüç, daha önce yaptığı açıklamada, "Bütün servetimi oğlum Burak Can'a harcıyorum. 20 yaşında aslanlar gibi. Koronavirüs geçtikten sonra Amerika'ya dil eğitimine gidecek. Kız arkadaşıyla orada bir hayat kuracaklar" demişti.

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