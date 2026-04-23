Murat Övüç’e 11 ay hapis

Oğuzhan Uysal
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2026 07:00

SOSYAL medya fenomeni ve şarkıcı Murat Övüç uçakta çektiği başörtülü bir paylaşımı nedeniyle aralık ayında tutuklanmış ve hakkında dava açılmıştı. Övüç’e ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Övüç, 1 Nisan’da tahliye oldu.

Dava dün Küçükçekmece 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Savcı mütalaasında Murat Övüç’ün ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama’ suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

TAKİPÇİ SAYISI KARARDA ETKİLİ OLDU

Mahkeme, sanığın sosyal medyadaki takipçi sayısının çok fazla olması ve eylemin ulaştığı kişi sayısının çokluğunu göz önünde bulundurarak ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama’ suçundan 11 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, sanığın sabıkalı geçmişi, suç işlemeye meyilli kişiliği ve cezanın kendisinin geleceği üzerindeki olası etkilerini göz önünde bulundurarak takdiri indirim uygulamadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Murat Övüç#Sosyal Medya#Dini Değerler

