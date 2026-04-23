Murat Övüç’e 11 ay hapis

Dava dün Küçükçekmece 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Savcı mütalaasında Murat Övüç’ün ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama’ suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

TAKİPÇİ SAYISI KARARDA ETKİLİ OLDU

Mahkeme, sanığın sosyal medyadaki takipçi sayısının çok fazla olması ve eylemin ulaştığı kişi sayısının çokluğunu göz önünde bulundurarak ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama’ suçundan 11 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, sanığın sabıkalı geçmişi, suç işlemeye meyilli kişiliği ve cezanın kendisinin geleceği üzerindeki olası etkilerini göz önünde bulundurarak takdiri indirim uygulamadı.